Третьяковская галерея впервые выпустила полный каталог коллекции ее основателей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея к 165-летию выпустила двухтомное издание, в котором впервые собрана и проиллюстрирована вся коллекция братьев Третьяковых. В двух томах каталога опубликованы около 3,5 тыс. произведений.

"Та книга, которая стоит перед вами - это то, чего мы все долго ждали и по-настоящему мечтали. При всем том, что мы носим имя Павла Михайловича Третьякова, не так много в последние годы книг, которые бы рассказывали о нем, <...> о коллекции, которую собрали Павел Михайлович Третьяков и его брат Сергей Михайлович Третьяков. <...> Сегодня это тот формат, который востребован, и мне приятно, что это книга компактная, она пленяет в том числе своей демократичностью", - сказала на презентации издания генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Двухтомное издание носит название "Братья Третьяковы. Коллекции". В нем впервые не только собрана, но и проиллюстрирована вся коллекция Третьяковых, включая работы, которые были выданы из галереи в 1920-1950-е годы и сегодня находятся в музеях по всей России и за рубежом.

В подготовке издания принимал участие научный коллектив музея, сотрудники отделов. Автор-составитель двухтомника - заведующий отделом живописи второй половины XIX- начала XX вв. Третьяковской галереи, доктор искусствоведения Татьяна Юденкова. Каталог выпущен совместно с издательством "Слово".

Содержание издания

Как пояснили в пресс-службе галереи, с 1892 года коллекция братьев Третьяковых была представлена как единое целое, но в советское время эта целостность была нарушена. Собрание европейской живописи Сергея Третьякова было полностью изъято из фондов галереи. Сейчас его хранят в основном Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный Эрмитаж. В двух томах опубликованы около 3,5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и икон из собраний Пушкинского музея, Эрмитажа, Русского музея и других музеев России и зарубежья.

Первый иллюстрированный том издания представляет читателю шедевры коллекции - более 400 полотен, а также рассказывает о предпринимателях и коллекционерах Павле и Сергее Третьяковых. Рассказ проиллюстрирован редкими архивными фотографиями и документами.

Второй том позволяет составить полное представление о масштабе коллекции и размахе собирательской деятельности Третьяковых - он посвящен каталогу собрания братьев Третьяковых. Основой для реконструкции собрания послужило последнее, десятое издание "Каталога художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых", увидевшее свет после смерти коллекционера в 1898 году. Впервые подавляющее большинство произведений, вошедших в каталог собрания братьев Третьяковых, снабжены репродукциями.

"Все, что связано с жизнью Павла Михайловича и Сергея Михайловича и родом Третьяковых, все эти вещи всегда почитались галереей и сохранялись. Результатом всего этого, на мой взгляд, является это издание, оно подводит итоги на данном этапе", - отметила праправнучка Павла Третьякова Екатерина Хохлова.

Юденкова добавила, что в январе 2022 года в Москве планируется открытие музея в доме братьев-коллекционеров Третьяковых. Ранее оно было намечено на осень 2021 года.