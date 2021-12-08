Выставку произведений Репина в Париже посетили 67 тыс. человек

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Выставка русского художника Ильи Репина, открывшаяся в Париже в октябре этого года, идет с большим успехом, ее посетили уже 67 тыс. человек. Об этом в среду сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Выставка Репина в Париже, которая идет с потрясающим успехом, - меньше чем за два месяца на нее в ситуации ковида пришли 67 тыс. человек", - сказала она на презентации издания "Братья Третьяковы. Коллекции".

Выставка Репина в парижском музее изящных искусств Petit Palais начала работать 5 октября. Третьяковская галерея предоставила парижскому музею 57 живописных произведений художника, в том числе шедевры из постоянной экспозиции. На выставке представлены такие полотна мастера как "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии", "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве". Выставка будет работать до 23 января 2022 года.

Илья Репин (1844-1930) - один из самых знаменитых русских художников второй половины ХIХ - первой трети XX столетия. В своих работах он обращался как к современности, так и к историческому прошлому, создав живописную "энциклопедию русской жизни".