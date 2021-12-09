В Москве назовут лауреатов премии "Большая книга"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Имена лауреатов Национальной литературной премии "Большая книга" назовут в Москве в четверг, церемония состоится в Доме Пашкова. В списке финалистов - книги Евгения Водолазкина, Михаила Гиголашвили, Майи Кучерской, Леонида Юзефовича, Марины Степновой и других. Опрошенные ТАСС эксперты представили для агентства книги финалистов.

"Риф", "Симон" и "Вечная мерзлота"

Говоря о книге Алексея Поляринова "Риф", прозаик, заведующая отделом прозы журнала "Знамя" Елена Холмогорова отметила, что он уловил сразу несколько "болевых точек". "Здесь и темное советское прошлое с его неизжитыми ранами, и мрачный вымышленный северный город с худшими атрибутами провинции, и специфическая атмосфера выдуманного американского университета, и семейные драмы, и страшные будни тоталитарной секты. Если добавить к этому метафизику, а также своего рода "введение в культурную антропологию", станет понятно, сколько вместилось в этот компактный, плотный и крепко написанный роман", - сказала она.

Книгу Михаила Гиголашвили "Кока" Холмогорова назвала философским сочинением с динамичным и острым сюжетом. "Казалось бы, персонажи - яркие и психологически достоверные - уже опустились на самое дно жизни, но вопросы, которые они обсуждают, которые их волнуют, касаются устройства мироздания", - отметила собеседница ТАСС.

Председатель совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов, представляя роман Наринэ Абгарян "Симон", отметил, что это очень живая и в высшей степени благорасположенная к читателю проза. "Истории женщин, собравшихся на похоронах своего бывшего возлюбленного, написаны с юмором и печалью. Книга внешне простая, но глубокая, и каждая история здесь со своей атмосферой и настроением. Мне кажется, не случайно книга Абгарян победила в читательском голосовании этого года", - заметил Бутов.

Еще одним финалистом этого года стал Дмитрий Бавильский с книгой "Желание быть городом". По словам Бутова, это травелог о большом путешествии по 35 городам Италии и попытках сделать их частью своего личного пространства, кстати, далеко не всегда удачных. "Карта Италии размечена для автора прежде всего искусством. В современной литературе различные путевые заметки представлены в избытке, однако Бавильский создает прихотливый образ "чувствительного путешественника" в карамзинском духе, который, пожалуй, сегодня аналогий не имеет", - сказал эксперт.

Действие книги финалиста Виктора Ремизова "Вечная мерзлота" разворачивается вокруг строительства Трансполярной железной дороги - последнего большого сталинского проекта. "Перед нами настоящий традиционный роман - с судьбой, объемными героями, с ощущением истории, с трагедией и надеждой", - поделился Бутов.

"Сады Виверны", "Этот берег", "Рана"

Прозаик, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова охарактеризовала роман "Сады Виверны" Юрия Буйды как "довольно изобретательную фантазию, которая помогает открыть самые потайные уголки человеческой психики". Книгу Андрея Дмитриева "Этот берег" эксперт назвала романом, написанным "с абсолютно непредвзятой точки зрения на российско-украинские отношения, с точки зрения человечности".

Поэтесса, писательница, литературный обозреватель Мария Галина, рассуждая о "Ране" Оксаны Васякиной, отметила, что роман построен на современном материале, он получился очень личным. "Прежде у нас в премиальных списках преобладали книги, написанные на историческом материале, пусть даже иногда и "наиновейшей истории", что тоже само по себе некий социальный индикатор и предмет для литературно-критической рефлексии. Здесь же мы наблюдаем примерно 50 на 50. Это очень интересно и, вероятно, значимо", - считает собеседница агентства.

Роман Евгения Водолазкина "Оправдание острова", по словам Галиной, - ироничный дайджест российской истории, где "если что и держится, то только жертвенными усилиями даже не нескольких, но всего лишь двоих святых и подвижников, воплощенных в образах главных героев романа".

"Филэллин" и "Архив Шульца"

Писатель, критик Владимир Березин, говоря о романе Майи Кучерской "Лесков: Прозеванный гений", выразил уверенность, что читатели "неоправданно долго жили без приличной биографии Лескова". "Такой, с которой мы можем спорить, но она, несомненно, станет фактором понимания Лескова. А он, Лесков, несправедливо определен судьбой в какой-то более дальний ряд "важности" после Толстого и Достоевского. Лесков очень важный писатель для понимания всей русской жизни. Поэтому жизнеописание Лескова, написанное Кучерской, во мне вызывает жгучее чувство зависти", - поделился он.

Роман Леонида Юзефовича "Филэллин", считает Березин, написан о любви, которая притворяется книгой об истории, поисках предназначения, маленьких и больших людях. "И самое ценное в этом сюжете, рассказанном в декорациях двухвековой давности, - то, что человеческие эмоции оказываются там не архаичными, а понимаемыми вне времени. В чем-то это даже актуальный политический роман", - отметил он.

Директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля, председатель Литературной академии - жюри Национальной премии "Большая книга" Дмитрий Бак, характеризуя роман Владимира Паперного "Архив Шульца", отметил, что "книга бликует всеми сюжетными линиями". "Можно спокойно и без усилий разгадать почти до полной реалистичности очень многие детали, "настоящие" имена действующих лиц из архива главного героя книги Саши Шульца, но к чему? Загадка романа - как раз в этой его бинарной природе, когда, согласно традиционной авторской ремарке, "все имена и события вымышлены", но в то же время абсолютно реальны", - сказал он. Книга, отметил Бак, еще один кирпич в только еще возводимую кладку наших представлений о двадцатом столетии отечественной истории, "таком непохожем ни на "эру процветания великой страны", ни на эпоху абсолютного тоталитарного насилия".

В романе Марины Степновой "Сад", по словам Бака, грань между исторической достоверностью и вымыслом почти неуловима, все придуманное кажется настолько же узнаваемым, как реальные подробности прошлого, извлеченные из архивов. "Усадебный быт позапрошлого столетия, смутно маячащее в стороне от сюжета цареубийство, увлечение лошадьми, совершенно немыслимые жизни и судьбы, кажущиеся вполне достоверными, - все это книжный мир Марины Степновой", - отметил он.

О премии

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.