Первый всероссийский театральный фестиваль "Вперед к Островскому!" состоится в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Первый всероссийский театральный фестиваль "Вперед к Островскому!" пройдет в Петербурге с 9 по 20 декабря. Новый праздник посвящается предстоящему 200-летию со дня рождения классика русской драматургии Александра Островского (1823-1886), сообщила пресс-служба театра-фестиваля "Балтийский дом", где пройдет этот праздник.

"В 2021 году "Вперед к Островскому!" - не просто название нового для Петербурга театрального форума. Это тоже лозунг, которым организаторы подчеркивают значимость творчества драматурга в деле сохранения классического русского психологического театра, что, конечно же, не отменяет новых режиссерских решений", - рассказали в пресс-службе, добавив, что организаторы планируют проводить фестиваль ежегодно.

Откроет фестиваль спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" Государственного академического Малого театра (Москва), который неофициально называют "Домом Островского". Свои работы по пьесам классика, кроме петербуржцев и москвичей, покажут театры из Воронежа, Владимира, Казани, Владикавказа, Ульяновска. Спектакли будут идти на сценах "Балтийского дома" и Театра "На Литейном".

В рамках дополнительной программы фестиваля 13 декабря в онлайн- и офлайн-формате пройдет круглый стол "…к Островскому!", в котором примут участие руководители театров - участников фестивальной программы, театроведы, студенты творческих вузов.

Фестиваль "Вперед к Островскому!" пройдет при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга.