В Театре наций пройдет премьера спектакля "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова представит в четверг премьеру спектакля "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова в постановке канадского режиссера Робера Лепажа. Исполнителями главных ролей выступают Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков и Дмитрий Сердюк, сообщил ТАСС пресс-атташе театра Максим Андриянов.

"Спектакль "Мастер и Маргарита" - это вторая работа Лепажа в Театре наций. Его "Гамлет/Коллаж", в котором Евгений Миронов исполнил все роли шекспировской трагедии, был выпущен в 2013 году. Спустя два года Робер Лепаж принял предложение художественного руководителя Театра наций поставить спектакль по культовому роману Булгакова и придумал ход, при котором драматический театр соединяется с технологиями иллюзионных представлений", - рассказал собеседник агентства.

Со своей стороны, Лепаж подтвердил в эфире Первого канала, что ему несколько раз предлагали поставить "Мастера и Маргариту", в итоге он согласился благодаря дружбе с Мироновым. "Он согласился работать в моей манере. А у меня очень специфическая манера работать, назовем ее поэтапной, то есть это работа на протяжении нескольких лет", - пояснил режиссер.

Так, по его словам, произошло и с постановкой в Театре наций "Мастера и Маргариты": работа продолжалась три года. Пандемия вынудила отложить премьеру на год. Кроме того, режиссер назвал русских актеров лучшими в мире, отметив, что они глубоко работают над произведением, и у них всегда есть идеи по его воплощению на сцене.

"Работа продолжалась три года. Мы встречались на репетиции на протяжении недели, потом я улетал, возвращался, мы продолжали, потом они приезжали", - рассказал о воплощении замысла режиссер. "Из-за пандемии все отложилось на целый год, хотя благодаря этой задержке у нас появилось время на то, чтобы снова все перечитать и поработать над текстом. Все это время мы поддерживали связь друг с другом, мы продолжали репетировать и даже провели две недели, репетируя в Zoom", - поделился он.

Режиссер о романе

По определению Лепажа, "роман "Мастер и Маргарита" - это одновременно история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка". "Это крупнейшее произведение русской литературы и по сегодняшний день остается манифестом, осуждающим конформизм и пропагандирующим творческую свободу. Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене - более, чем вызов. Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования", - процитировали режиссера в Театре наций.

"Для меня самая интересная линия - это взаимоотношения между мастером и Маргаритой. Потому что история Понтия Пилата развивается только в голове мастера, его интересует история Христа. А ум Маргариты, в свою очередь, подчинен Воланду. В их паре она представитель магии, тьмы, полетов на метле. Получается, внутри заглавных персонажей соединяются все линии, все остальные персонажи", - считает режиссер.

О предубеждениях

Лепаж также поделился своими мыслями относительно мистики и суеверий, существующих вокруг романа Булгакова. "Я знаю о предубеждениях вокруг этого романа", - сказал режиссер. "Но мне кажется, что я в достаточной степени уважительно к нему отношусь, и поэтому для меня это безопасно. Многие боятся ставить "Макбет" Шекспира. Но, я думаю, если у тебя есть хорошее понимание пьесы, если ты понимаешь героев, то все будет хорошо. Надо обращать внимание не только на темную сторону, но и на причины того, что герои оказались на темной стороне. "Мастер и Маргарита" наполнен светом и надеждой", - уверен Лепаж.

Однако он заметил, что ставить такие большие спектакли всегда проблематично. "Это очень рискованно, не потому что это Булгаков, а потому что это сложный, большой проект. Да, в этом смысле любая постановка этого романа сопряжена с рисками. Но единственный способ сделать что-то новое - это подвергнуть себя риску, пойти в сторону опасности. И поэтому, когда я слышу о том, что браться за этот роман опасно, я думаю: "О, здорово, похоже, это новая возможность пойти в сторону опасности", - сказал режиссер.

О спектакле

Как отметили в Театре наций, Робер Лепаж в своих работах традиционно использует широкий набор визуальных средств. Для спектакля "Мастер и Маргарита" канадскими специалистами была спроектирована сложная машинерия, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра наций на 60 сантиметров.

"Создание дополнительного пространства необходимо для выполнения некоторых спецэффектов, а также для быстрого перемещения механиков сцены. Помимо сложной системы проекций, в спектакле задействованы классические театральные трюки первой половины XX века", - проинформировал пресс-атташе театра, добавив, что главным сценографическим приемом станет "Призрак Пеппера" - техника иллюзионизма, позволяющая объектам появляться и исчезать, становиться прозрачными и превращаться из одного в другой.

Костюмы для спектакля "Мастер и Маргарита" выполнены заслуженным художником России Викторией Севрюковой. Она создала более ста комплектов одежды и обуви, а также маски, чтоб артисты могли исполнять по несколько ролей, ведь в спектакле участвуют всего 13 актеров. В создании образов персонажей использовались новейшие технологии: многослойные аппликации по ткани, множество силиконовых деталей и встроенные механические устройства. Чтобы добиться реалистичной фактуры тканей конца 1920-х годов, были привлечены специалисты киноконцерна "Мосфильм".

Из-за пандемии коронавируса работа над спектаклем "Мастер и Маргарита" поделилась на две части. В декабре 2019 года артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Робера Лепажа Ex Machina, в июне 2021 года работа продолжилась в дистанционном режиме, а с ноября - на сцене Театра наций, уточнили в пресс-службе.

Продолжительность спектакля 5 часов 30 минут. Премьерные показы "Мастера и Маргариты" пройдут на основной сцене Театра наций с 9 по 11 декабря. Следующий блок премьерных показов объявлен на 2, 3, 4 и 5 февраля 2022 года, сообщается на сайте театра.