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Роман Оруэлла "1984" перепишут от лица женщины

Книга под названием "Джулия" авторства Сандры Ньюман выйдет в 2023 году
© Jeanne Fourneau / Hans Lucas via Reuters Connect

Американская писательница Сандра Ньюман перескажет роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984" от лица женщины. Фонд британского писателя одобрил идею опубликовать переосмысление классической книги, сообщила газета The Guardian.

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Новая книга выйдет под названием "Джулия", предположительно, в 2023 году. Она расскажет о событиях "1984" от лица возлюбленной главного героя Уинстона Смита.

"Джулия понимает мир Океании (вымышленное место, где живут герои романа - прим. ТАСС) намного лучше, чем Уинстон. Сам Оруэлл писал, что в некотором отношении она была проницательнее, чем главный герой, и гораздо менее восприимчивой к партийной пропаганде", - говорится в заявлении издательства Granta, которое опубликует роман. Издатель отмечает, что Джулия является идеальной гражданкой Океании до тех пор, пока не встречает Уинстона Смита.

По словам представителя фонда Оруэлла Билла Гамильтона, Ньюман в своей книге ответит на два оставшихся без ответа в оригинальном романе вопроса: что Джулия увидела в Уинстоне и как столкнулась с партийной иерархией. Гамильтон отметил, что миллионы поклонников произведения сочтут "Джулию" "провокационным и удовлетворительным компаньоном".

Сын и наследник писателя Ричард Блэр одобрил идею переосмыслить "1984". В фонде Оруэлла отметили, что долго искали подходящего автора, и назвали Сандру Ньюман, получившую известность после выхода ее дебютной книги "Единственное хорошее, что кто-либо когда-либо делал" (The Only Good Thing Anyone Has Ever Done, 2002) "идеальной кандидатурой".

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