Сеть "Москино" покажет фильмы с участием Юрия Никулина в честь его 100-летия

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" покажет на большом экране фильмы с участием Юрия Никулина в честь 100-летия со дня его рождения. В столичных кинотеатрах с 14 по 21 декабря можно будет посмотреть ленты "Когда деревья были большими", "Чучело" и "Двадцать дней без войны", сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Показы пройдут в трех кинотеатрах сети: "Молодежном", "Салюте" и "Полете".

"Юрий Никулин был поистине народным артистом. Прежде всего, его имя связано с цирком, где он работал клоуном. <...> Его помнят и по комедиям: в роли Балбеса из фильмов "Кавказская пленница", "Операция Ы и другие приключения Шурика", а также в роли Семена Горбункова из "Бриллиантовой руки". Никулин был и прекрасным драматическим актером. В честь 100-летия великого артиста мы подготовили ретроспективу драм, в которых Никулин сыграл главную роль", - приводятся слова генерального директора сети кинотеатров "Москино" Натальи Мокрицкой.

Программа начнется с показа фильма "Когда деревья были большими" (1961 год, режиссер Лев Кулиджанов) в кинотеатре "Молодежный" 14 декабря в 15:00. Это история бывшего военного, потерявшего во время войны жену. 20 декабря в 13:30 в кинотеатре "Салют" покажут драму "Чучело" (1983 год, режиссер Ролан Быков), снятую по одноименной повести детского писателя Владимира Железникова. Картина получила главный приз на Международном кинофестивале в Лионе и Государственную премию СССР. А закончится тематическая программа показом киноленты "Двадцать дней без войны" (1976 год, режиссер Алексей Герман). Он состоится в кинотеатре "Полет" 21 декабря в 17:30. Действие фильма происходит в конце 1942 года.

Фильмы продемонстрируют с 35-миллиметровой пленки из архива "Москино". Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Здесь же опубликовано подробное расписание киносеансов. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Рассадка гостей предусмотрена в шахматном порядке, допустимая заполняемость залов не превысит 50% от общего числа мест.

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в небольшом городке Демидове под Смоленском. Его мать и отец были театральными актерами, оба работали в комедийном жанре. Первое выступление Никулина в цирке состоялось в 1948 году. В кино он дебютировал в 1958 году, исполнив эпизодическую роль в фильме "Девушка с гитарой". Его кинокарьера взлетела после выхода короткометражной ленты "Пес Барбос и необычный кросс" в 1961 году. Когда Никулину исполнилось 60 лет, он перестал выходить на арену цирка и вступил в должность его главного режиссера, затем занял пост директора и художественного руководителя. В общей сложности проработал в цирке на Цветном бульваре около полувека. Никулин умер в 1997 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.