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Росгвардеец из Петербурга получил премию Станислава Лема за фантастическую повесть

Отрывки произведений лауреатов войдут в альманах, который будет издан по итогам фестиваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Прапорщик вневедомственной охраны из Петербурга Алексей Абрамов получил литературную премию имени Станислава Лема III степени в номинации "Фэнтези" за книгу "Подземелье в облаках", сообщила в четверг пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Международное жюри, ознакомившись с произведением, вынесло решение о награждении Алексея Абрамова премией им. Станислава Лема III степени в номинации "Фэнтези", - говорится в сообщении. Второе место в этой номинации занял канадец Стивен Эриксон, первое досталось известному писателю Стивену Кингу.

Отрывки произведений всех лауреатов войдут в альманах, который будет издан по итогам фестиваля. Книга "Подземелье в облаках" стала продолжением более ранних детских сказок Абрамова "Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани", а также "Океан над головой. Служба ведьминой доставки".

Алексей Абрамов служит во вневедомственной охране уже более 25 лет. Сейчас он несет службу в Калининском районе Санкт-Петербурга как старший полицейский группы задержания.

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