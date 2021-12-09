Кинофестиваль Arctic Open открылся в Архангельске премьерой фильма "Море волнуется раз"

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open открылся в четверг в Архангельске премьерой фильма режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз", рассказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Кинофестиваль стран Арктики Arctic Open открывается премьерой фильма "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики. Прокатный путь картины начинается в Архангельске", - сказала Статикова.

В фильме рассказывается история влюбленных юноши и девушки. Коля, его играет Валерий Степанов, и Саша, в роли которой Ольга Бодрова, прячутся от всех в старом доме посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется им странным и чудесным. Но идиллию нарушают ночные кошмары. Саше снится, как ее накрывает огромной волной.

Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина (Андрей Смоляков) и женщина (Юлия Ауг) очень похожи на них самих. С их помощью молодые люди попробуют разобраться в своих чувствах. "Этот фильм ищет ответы на вопросы, которые прослеживаются в конкурсной программе всего фестиваля. Что является маркером "точек опоры" в современном мире? Как сосуществуют человек и природа? Что сегодня выходит на первый план в отношениях между людьми? - рассказала программный директор фестиваля Анжелика Долинина. - Отмечу, что большинство сцен фильма сняты в документальной манере. Жанровое слияние игрового и документального кино можно проследить практически во всей программе Arctic Open, и зрителя ждут большие открытия, в том числе и на документальной программе фестиваля".

На участие в фестивале поступило 1 562 работы из 98 стран мира. В программу было отобрано 56 картин из России, Канады, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Португалии и США. Они представлены в номинациях "полнометражное кино", "короткометражное кино", "документальное кино" и "кино детям".

О кинотеатре под открытым небом

Фильмы будут показывать на 15 площадках не только в Архангельске, но и в Северодвинске, Новодвинске, Североонежске, Коноше и Няндоме. Показы пройдут в кинокомплексах, домах культуры, залах библиотек, Северном морском музее, визит-центре "Арктическое посольство" национального парка "Русская Арктика", Интеллектуальном центре Северного Арктического федерального университета (САФУ). Одна из площадок расположена под открытым небом в Петровском парке в центре Архангельска. Арктический кинотеатр будет работать в пятницу, организаторы предупредили, что если только не будет сильного мороза. "В прошлом году мы впервые открывали Арктический кинотеатр, несмотря на холод, зрители пришли на показ, и в этом году мы ждем еще больше посетителей", - отметил руководитель регионального отделения Союза кинематографистов Архангельской области Анатолий Конычев.

В Арктическом кинотеатре покажут короткометражные и документальные картины: португальскую короткометражку-сказку "Твое время", картину для детей "Авако" режиссера Ксении Пчелинцевой о взрослении, историю о буллинге "Мой брат Артем", турецкий фильм "Привет, Африка" о двух девочках, которые отправились в путешествие, чтобы помочь детям в Африке.

В программе документальных работ российская кинолента "Бегство" о том, как пандемию коронавируса переживал в деревне городской мальчик, картина "Русский Север. Дом" о важности истинных ценностей. В канадской ленте "Назойливый медведь" режиссер Джэйк Вейсман пытается понять, как воспринимает белый медведь городок Черчилл, который известен как популярное место для фотографирования этих животных. Фильм "Голоса бухты Тихой" расскажет об истории и сегодняшней жизни первой советской полярной станции на Земле Франца-Иосифа - самом северном архипелаге России.

Социальная и образовательная площадки фестиваля

Для слабовидящих людей на социальной площадке фестиваля покажут три фильма с тифлокомментариями. Тифлокомментирование - это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые не понятны слепому или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений. Для показа выбрали разные картины: "Твое время", "Авако" и "Как приручить медведя" о людях, которые спасают белых медведей на Чукотке. "В плане работы все три фильма очень разные. Первый фильм, казалось бы, обещал быть самым легким, но именно он почти не содержит слов, а значит тифлокомментатор должен взять на себя ответственность главного повествователя для особого зрителя. Здесь нужно соблюсти особый темп речи, подобрать максимально выразительные слова, то есть другими словами, написать целый рассказ", - поделилась тифлокомментатор Евгения Борисова.

Деловая программа кинофестиваля будет проходить в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ), она будет посвящена развитию Арктики. В рамках фестиваля пройдет круглый стол "Кинофестиваль как драйвер развития региона", на котором представители власти, деятели культуры и общественные деятели обсудят, как такие мероприятия помогают развитию территорий и как они могут привлекать туристов в регион.

В дни фестиваля будут проходить и обучающие программы. Главный разработчик интерактивных инсталляций петербургской компании "Видеофабрика" Алексей Лизунов научит художников и дизайнеров создавать интерактивные картины с помощью специальной программы для создания видео в реальном времени. "11 декабря в музее художественного освоения Арктики они представят выставку инсталляций, того, что они придумали, и даже что-то сделают изо льда", - сказала Статикова. Представителей киноклубов из области обучат мастерству киномодератора. В ночь фестивального кино с пятницы на субботу они будут работать на площадках и общаться с публикой.

Arctic Open завершится 12 декабря. Как отметила директор кинофестиваля, в марте и апреле фильмы его программы будут показаны в Сыктывкаре.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open - проект поморского культурного фонда "Берегиня" - реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет.