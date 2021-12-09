Кинопроект о маяках и смотрителях стал победителем Арктического питчинга в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Проект о маяках Белого моря и их смотрителях стал победителем в арктическом питчинге кинопроектов (презентация идей для поиска инвесторов), который прошел в Архангельске в рамках V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open, рассказал в четверг ТАСС председатель Архангельского представительства Союза кинематографистов России Анатолий Конычев.

"Победителем питчинга стал проект "Маяки Поморья", авторы сценария Роман Шакиров, Алина Каргополова (Архангельск). Проект получает 300 тыс. рублей на реализацию от Архангельского тралового флота. Фильм посвящен смотрителям маяков, суровым людям, обладающим настоящим поморским характером. Внешне они суровы, бывают угрюмы, однако за этой стеной - чувствительная душа, которая отражается в быту", - сказал Конычев.

Всего поступило 25 заявок, в шорт-лист эксперты отобрали 10. Конычев отметил, что в этом году на питчинг принимали заявки на создание короткометражных документальных и научно-популярных фильмов.

На питчинге был отмечен проект "Хозяин тундры", авторы сценария Александр Красновский, Сахамин Трофимов, режиссер Александр Красновский, продюсер Сахамин Трофимов (Якутск). Проект получит техническую поддержку от компании Canon. Фильм посвящен семье Слепцовых. Руслан Слепцов 20 лет занимается наблюдением за жизнью белых медведей на Медвежьих островах. Отец Руслана Вячеслав Саввич - госинспектор на том же участке. Сын Руслана, Никита, готовится заменить деда, когда он уйдет на пенсию.

Министерство культуры Архангельской области выделило 150 тыс. рублей проекту "Владимир Резицкий. Душа должна трудиться", автор сценария и режиссер Спартак Резицкий, продюсер Валера Резицкая (Архангельск). Авторы фильма расскажут историю жизни и творческого пути легендарного архангельского музыканта Владимира Резицкого, основоположника советского free-джаза. Созданный им фестиваль "Международные дни джаза" в Архангельске в 2021 году прошел в 39-й раз.

Пятый Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open проходит в Архангельске с 9 по 12 декабря. На него поступили заявки из 98 стран мира, в шорт-лист фестиваля вошли 50 картин.