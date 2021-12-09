Музейный комплекс культурного кластера в Севастополе возведут не ранее 2023 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Музейный комплекс в составе культурно-образовательного кластера в Севастополе планируется построить до конца 2023 года, однако в зависимости от результатов проходящих сейчас археологических изысканий сроки могут быть сдвинуты, сообщил журналистам в четверг генеральный директор строительной компании АО "АРГО" Константин Хомяков.

"Срок сдачи стоит до конца 2023 года", - сказал Хомяков.

По его данным, площадь музейного комплекса должна составить 27 тыс. кв. м.

При этом, пояснил он, когда начнутся работы - пока неизвестно. "Строительный период на этом объекте пока не начался, сейчас ведутся археологические исследования. После того, как археологи закончат работу, будет принято решение с учетом того, что здесь найдено, после этого проектная организация выработает свои решения, и только после этого мы приступим к строительству", - уточнил он.

О фонде музея

Предполагается, что в музейном комплексе будут оборудованы современные фондохранилища и выставочные залы, а также дополнительные пространства.

"Это не музей в классическом понимании этого слова. Это современнейший комплекс, который позволяет ознакомиться с шедеврами, но также и заниматься с детьми, со взрослыми, оказывать какую-то методическую помощь", - отметил представитель фонда "Национальное культурное наследие" при правительстве города Севастополя Сергей Волков.

Директор ФГБУК "Российская государственная художественная галерея" Виталий Зотов рассказал, что сейчас формируются штат музейного комплекса и его фонды - на арендованных площадках в особых условиях хранятся первые 700 экспонатов, но в будущем фонд музея должен насчитывать не менее 30 тыс. предметов. По его словам, коллективу "поставлена задача, чтобы через некоторое время он встал в один ряд с крупнейшими музеями нашей страны - такими как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ имени Пушкина".

"Российская государственная художественная галерея - это новый федеральный художественный музей. В стране большой художественный музей в последний раз открывался более 100 лет назад - сейчас мы его знаем как Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве", - подчеркнул Зотов.

О комплексе

Севастопольский культурно-образовательный комплекс займет почти 50 га в центре города. Он станет одним из четырех подобных комплексов, создающихся в России, в него войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс. Вокруг будет зеленая зона.

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика.