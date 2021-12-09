Путин поздравил Челябинский театр драмы со 100-летием

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Челябинского театра драмы имени Наума Орлова с вековым юбилеем, отметив его обширный репертуар и доброжелательную атмосферу. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Отрадно, что все эти годы Челябинский театр драмы имени Наума Орлова служит настоящим центром притяжения для ценителей и знатоков искусства, для жителей и гостей столицы Южного Урала", - говорится в поздравлении президента.

По словам главы государства, театр "по праву славится обширным репертуаром и сложившимися традициями, непринужденной, доброжелательной атмосферой".

Президент также отметил работу коллектива театра, который, сохраняя богатое творческое наследие своих предшественников, воплощает в жизнь интересные художественные замыслы и радует зрителей яркими премьерами.

Датой основания театра считается 9 декабря 1921 года, когда на сцене Народного дома начала выступать профессиональная труппа известного провинциального режиссера П. И. Васильева. В 2003 году театру присвоено имя Наума Орлова. Сегодня Челябинская драма входит в число ведущих театров страны. Ежегодно театр, вместимость которого около 1 тыс. зрителей, выпускает до 10 премьерных спектаклей.