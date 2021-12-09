Умер продюсер песен Мадонны Роберт Шекспир

ТАСС, 9 декабря. Ямайский бас-гитарист и музыкальный продюсер Роберт Шекспир умер на 69-м году жизни в городе Майами (штат Флорида) из-за осложнений после операции. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление менеджера артиста.

По его словам, Шекспир умер 8 декабря в результате осложнений после трансплантации почки и печени, проведенной год назад.

Менеджер музыканта назвал его "самым плодовитым басистом в истории". "Он играл на бас-гитаре и продюсировал более 30 тыс. треков для различных артистов, от Боба Марли до Боба Дилана, от Питера Тоша до Пола Маккартни, от группы Black Uhuru до Мадонны", - добавил представитель.

В прошлом году журнал Rolling Stone включил Шекспира в список 50 величайших бас-гитаристов всех времен, напоминает CNN. Он номинировался 13 раз на премию Grammy, став ее лауреатом в 1984 и 1998 годах.