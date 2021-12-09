Труппа Малого театра открыла в Петербурге всероссийский фестиваль "Вперед к Островскому!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Артисты Академического Малого театра открыли в четверг в Петербурге Первый всероссийский театральный фестиваль "Вперед к Островскому!" навстречу 200-летию со дня рождения классика русской драматургии. В комедии "На всякого мудреца довольно простоты" в постановке Владимира Бейлиса в роли Клеопатры Львовны Мамаевой выступила народная артистка России Ирина Муравьева.

Спектакль москвичей - одна из восьми постановок, которые до 20 декабря будут показаны в Петербурге театрами из Петербурга, Воронежа, Владимира, Казани, Владикавказа, Ульяновска. Как считают организаторы, эти спектакли показывают разнообразные подходы к творчеству Островского, который был и остается одним из самых репертуарных драматургов в театрах России.

"В Петербурге есть площадь Островского, на которой почему-то стоит памятник Екатерине. Мы решили исправить эту историческую несправедливость и открыть сегодня в нашем театре площадь Островского с самим драматургом, присутствующем на празднике в его честь. Этим событием в "Балтийском доме" открывается новый театральный фестиваль", сказал на пресс-конференции директор театра-фестиваля "Балтийский дом" заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб. Он отметил, что "без русского классического, психологического театра нам никуда не деться. И этот фестиваль должен вернуть нас к русской классике".

Большое место в программе отведено так называемой театральной провинции, которая всегда была богата талантливыми актерами и режиссерами. Есть надежда, что этот фестиваль станет постоянным.

Организаторы провели пресс-конференцию в жанре купеческого чаепития, где можно было отведать чай под девизами "Горячее сердце", "Поздняя любовь", "Женитьба Белугина". В честь рождения фестиваля его участники сами расписали красками по фарфору чашки, блюдца, чайники фестивального сервиза, который обожгут в своих печах мастера Императорского фарфорового завода.

О фестивале

"Вперед к Островскому!" - третий в России фестиваль, посвященный наследию классика. Такие фестивали, каждый со своей историей, проходят в Москве и в Костроме. Новый фестиваль поддержан Министерством культуры России и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Драматург Александр Островский (1823-1886) сочинил в общей сложности около 50 пьес, которые запечатлели целую эпоху отечественной истории. Эти произведения и ныне востребованы российскими театрами, которые находят в этих сюжетах перекличку с нашим и временами. На фестивальной афише - спектакли "Гроза", "Доходное место", "Женитьба Белугина", "Лес", "Глумов", "Бесприданница", "Волки и овцы".