Выставки, концерты и соревнования пройдут на Чукотке в день образования округа

ТАСС, 10 декабря. Праздничные мероприятия, посвященные 91-летию со дня образования Чукотки, пройдут в пятницу и в предстоящие выходные во всех муниципальных районах округа, сообщает пресс-служба правительства региона.

"10 декабря Чукотскому автономному округу исполняется 91 год. Во всех районах и городских округах проходят культурные и развлекательные программы, физкультурно-спортивные и познавательные мероприятия, в том числе в онлайн-формате. Жителей и гостей округа приглашают на концертные программы, тематические вечера и выставки", - говорится в сообщении.

В музейном центре "Наследие Чукотки" в окружной столице начинает работу экспозиция "Хранители наследия", посвященная 90-летию первого в регионе музея. Концертная программа в киноконцертном зале "Айсберг" городского округа Певек запланирована на 12 декабря. В Билибино уже стартовал турнир по игровым видам спорта. Для учащихся и студентов города запустили цикл мероприятий "Знай и люби свою Чукотку". Также открыта интерактивная выставка "Начальники Чукотки" о руководителях региона. В субботу, 11 декабря, праздничные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах городского округа Эгвекинот. Все мероприятия пройдут с соблюдением требований окружного управления Роспотребнадзора.

10 декабря 1930 года было принято постановление "Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера". Согласно этому документу, был создан Чукотский автономный округ. В настоящий момент в округе проживает около 50 тыс. человек, вся территория региона относится к району Крайнего Севера.