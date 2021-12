Игорь Бутман выпустил альбом Only Now

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Московского джазового оркестра, саксофонист народный артист России Игорь Бутман в пятницу представил новый альбом Only Now. Джазмен работал над релизом два года.

"Альбом "настоялся" за два года. Муки творчества меня иногда затягивают, и тут было то же самое. Мы записали, я думал, может, еще что-то исправить. Но мне помог наш гитарист Евгений Побожий, и дело пошло", - сообщил Бутман журналистам.

Во многом процесс замедлила и пандемия: материал для пластинки был записан в США, сведение также планировалось там и из-за закрытия границ было невозможным.

Only Now - восемнадцатый студийный альбом маэстро. В трек-лист вошли как новые композиции, так и уже знакомые публике. "Меня вдохновила композиция Only Now, - рассказал Бутман. - Она была написана мною в 18-летнем возрасте, мы играли ее с квинтетом в Ленинграде. Композиция довольно сложная, была на какое-то время забыта".

Вместе с Бутманом в записи приняли участие гитарист Евгений Побожий, пианист Олег Аккуратов, четырехкратный обладатель премии "Грэмми" барабанщик Антонио Санчес, контрабасисты Мэтт Брюэр и Эдди Гомес - двукратный лауреат "Грэмми".

Презентация альбома состоится в Нью-Йорке в "Линкольн-центре" с 15 по 19 декабря. "Мы должны были презентовать его на Культурном форуме в Санкт-Петербурге в рамках Jazz Across Borders, но форум был отменен. Поэтому придется подождать. Может быть, представим наш альбом на "Триумфе джаза" в марте", - сказал Бутман.