Группа Skald, поющая на древнескандинавском языке, впервые выступит в России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Французская группа Skald в 2022 году впервые отправится в европейское турне, в рамках которого посетит Россию. Концерты запланированы в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в пятницу организаторы - компании T.C.I. и NCA.

"За три года Skald прошли выдающийся музыкальный путь, вдохнув новую жизнь в поэзию своих предков - скальдов (древнескандинавские поэты-певцы), воспевавших легенды о народах Севера и их богах. Отличительная особенность группы - пение на древнескандинавском языке и игра на старинных инструментах, включая шаманские барабаны, тальхарпу, йоухикко и другие", - отметили организаторы гастролей.

В Москве коллектив выступит 23 сентября в клубе "1930 Moscow", а в Петербурге - 24 сентября в "Космонавте".

Группа образована в 2018 году под руководством продюсера и композитора Кристофа Вуазен-Буа-Винэ, который объединил музыкантов во главе с солисткой Жюстин Галмиш. В дискографии коллектива две студийных пластинки.