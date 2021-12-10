Любимова сообщила, что выделены средства на развитие 500 краеведческих музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Программа реставрации и развития краеведческих музеев в рамках нацпроекта "Культура" на первом этапе затронула 500 учреждений в регионах. Об этом сказала в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова на Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея в Санкт-Петербурге.

"В нашей стране 1,5 тыс. краеведческих музеев, 1 200 из них совсем маленькие, муниципальные. Мы понимаем, что последнюю четверть века тяжело жилось тем людям, которые в этих уникальных пространствах сохраняли те объекты, которые были им доверены, что-то добавляли от себя - со скудным финансированием, ухудшающейся ситуацией внутри самих интерьеров и пространств. Огромная радость, что в рамках национального проекта "Культура" мы получили поручение президента и были выделены большие средства на то, чтобы первые 500 краеведческих музеев мы могли изменить к лучшему - и не только побелить стены, сделать лучше фасады, поменять чуть-чуть инфраструктуру", - сказала Любимова.

Министр считает, что необходимо сделать краеведческие музеи более интересными и для посетителей, и для сотрудников, чтобы в них появлялось больше молодых специалистов. "Настало время концептуально поговорить с представителями профессионального сообщества, что можно сделать, чтобы и работать в этих музеях было интереснее, и правильно их развивать", - отметила она.

По мнению Любимовой, в разработке таких решений должны активно принимать участие представители музейной сферы. "Что касается стройки, ремонта и реставрации - мы возьмем на себя, а все, что касается смыслов, новой формы при старом, очень важном содержании, мы ждем от вас", - добавила она.

В конференции, которая проходит в Российском этнографическом музее, принимают участие представители Союза музеев России и ведущих учреждений культуры, а также руководители муниципальных музеев. В ее программе пленарное заседание и тематические секции "Лучшие практики продвижения музеев" и "Модельный стандарт как инструмент обновления муниципальных музеев" с участием руководителей региональных министерств культуры и экспертов в области развития туризма и музейного дела.

В послании Федеральному собранию в апреле президент РФ Владимир Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В соответствии с посланием в национальный проект "Культура" включено новое направление по совершенствованию деятельности муниципальных музеев.