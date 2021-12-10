Во "ВКонтакте" появилась специальная лента для фанатов кей-попа

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила тематическую ленту для фанатов кей-попа (k-pop, южнокорейская поп-музыка). Новая лента объединит новости из мира корейской популярной культуры, эксклюзивные материалы от артистов, песни, видео, мемы и флешмобы, сообщила пресс-служба "ВКонтакте" в пятницу.

"Это настоящий культурный феномен - авторы каждый день публикуют новости о любимых группах и исполнителях, переводят контент, погружают в комьюнити. Благодаря активности авторов интерес к жанру растет. За последние несколько месяцев на платформе VK Музыка k-pop стали слушать чаще на 38%. Также в этом году группа BTS возглавила список самых обсуждаемых музыкантов в постах и комментариях "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Новая лента доступна на главной вкладке мобильного приложения среди тематических лент, а также по прямой ссылке.

Кроме того, специально для фанатов южнокорейской музыки "ВКонтакте" запустит несколько специальных проектов. Один из них посвящен выходу альбома THE DREAMING группы MONSTA X. Пользователи после прослушивания нового альбома могут получить голосовые и видеосообщения от исполнителей, а также установить эксклюзивный эмодзи-статус.