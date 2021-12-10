В Омской крепости открылась археологическая выставка о быте сибиряков XVII века

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Выставка с археологическими артефактами, обнаруженных в 2021 году при раскопках в Таре, старейшем городе Омской области, открылась в пятницу в Омской крепости. Более 300 экспонатов рассказывают о быте и военном снаряжении служилых людей, завоевывавших Сибирь в XVII веке.

"Город Тара дал нам огромное количество артефактов, в том числе военных, которые раскрывают быт и материальную культуру служилых людей Сибири. Таких археологических памятников (Тарский кремль - памятник культурного наследия федерального значения) в стране крайне мало. И то, что у нас появились такие исторические артефакты - для нас это веха", - сказал на церемонии открытия директор культурного центра "Омская крепость", историк и реконструктор Василий Минин.

По словам археолога Филиппа Татаурова, проводившего раскопки, им удалось найти избу служилого человека, датированную началом XVII века. "Закрытый комплекс с материалами, которые датируются 20-40-и годами XVII века - крайне редкая находка, - рассказал ТАСС Татауров. - Это был служилый человек с довольно высоким званием, возможно десятник, так как там найден футляр для грамот, которые перевозили гонцы из Тары в Тобольск".

Всего на выставке представлено более 300 археологических экспонатов: украшения, монеты, бытовые предметы и даже игрушки. Большую часть экспозиции составляют предметы военного назначения - ножи, орудия для отлива пуль, части огнестрельного оружия и наконечники стрел, которое в те времени продолжали использовать в Сибири, в отличии от европейской части страны.

Находки проливают свет и на другие отличия Сибири с основной частью страны. "Например, здесь представлена [пороховая] натруска (пороховница), - пояснил Минин. - Традиции использования огнестрельного оружия в Сибири очень отличались от европейской части страны. Если там воевали в линейном строю, в Сибири в основном по-партизански и использовали не ремень с деревянными футлярами под каждый заряд, а ремень с деревянным рогом с порохом и натруской. Эта находка подтвердила наши гипотетические обоснования".

Татауров отметил, что создание экспозиции в Омской крепости даст вторую жизнь этим артефактам. Центр военной реконструкции "Служилые люди Сибири", который также возглавляет Минин, будет использовать их в качестве образцов для воссоздания. "В результате все, кто интересуется историей завоевания Сибири, со временем сможет увидеть воплощение этих предметов", - подчеркнул он. Часть объектов реконструкции уже представлены на выставке.

О Таре и Омской крепости

Город Тара, основанный в 1594 году, - первое русское поселение на территории современной Омской области и второй по величине город региона с населением более 27 тыс. человек. В 1716 году южнее Тары подполковником Иваном Бухольцем, который был отправлен в Сибирь императором Петром I на поиски золотого песка, была основана Омская крепость, положившая начало Омску. Тара потеряла свое стратегическое и торговое значение в 1782 году, когда через Омскую крепость прошел Сибирский тракт.