В БДТ завершили работы по гидроизоляции помещений, устранившие недостатки прежнего ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Масштабные работы по гидроизоляции помещений БДТ им. Г. А. Товстоногова, которые велись с 2019 года по заказу Министерства культуры РФ с целью устранения недостатков некачественной реконструкции театра в 2011-2014 годах, завершились. С их результатами в пятницу ознакомилась министр культуры РФ Ольга Любимова, передает корреспондент ТАСС.

"Самое важное - понимать, что здесь происходило два года назад. Действительно, казалось бы, позади уже была достаточно [масштабная] реставрация и очень серьезная модернизация сцены, в трюме стояла фантастическая техника. А вот сами стены, сами подвалы, конечно, не то что оставляли желать лучшего, а были в чудовищном состоянии: все было в плесени, вода. Нам предстояло в достаточно сжатые сроки - строителям, реставраторам - привести это в порядок, подобрать методологию того, как работать с уникальным объектом культурного наследия", - сказала журналистам министр.

В январе 2020 года, после подбора материалов и их испытаний на экспериментальных участках, подрядчик - компания "Ренессанс-Реставрация" - приступил к работам. К марту 2021 года был проведен ремонт всех помещений, где технически было возможно вести работы при полноценно функционирующем театре. С апреля по ноябрь этого года историческое здание БДТ было закрыто для гидроизоляции подвальных помещений. Среди прочего была полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер, демонтировано все звуковое и световое оборудование, гидравлическая система, системы управления механикой сцены. В освобожденных от оборудования помещениях была проведена гидроизоляция и косметическая отделка, после чего все оборудование было смонтировано обратно.

Во время закрытия исторической сцены на ремонт БДТ играл спектакли на своей Второй сцене, а также на других площадках. "Спасибо всем театрам, которые нас приняли. Это и наши театры - Александринка, в первую очередь, МДТ, Балтийский дом, ТЮЗ, и московские", - отметил художественный руководитель БДТ Андрей Могучий. Также осенью прошли масштабные гастроли БДТ в Москве, организованные при поддержке Министерства культуры РФ. По словам главы ведомства, гастроли в столице "лишний раз показали, с какой любовью относятся к этой труппе".

О возвращении показов спектаклей на историческую сцену

11 ноября БДТ возобновил показы спектаклей на исторической сцене. Театр вновь открылся для зрителей премьерным показом спектакля Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". "Мы рады, что мы вернулись, и мы рады, что мы можем играть спектакли, - сказал худрук. - Мы видим то усердие и ту честность, с которыми работают строители сейчас".

Сейчас в театре завершаются пуско-наладка оборудования и балансировка всех систем здания с учетом функционирования театра в реальном режиме. "Требует дополнительной наладки и балансировки оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность театра - это вентиляция, отопление, кондиционирование", - пояснил журналистам руководитель проектов АО "Ренессанс-Реставрация" Дмитрий Качура. Завершение этого этапа, согласно контракту, должно состояться не позднее июля 2022 года.

С июля 2021 года "Ренессанс-Реставрация" ведет ремонтные работы на кровле театра. "[Что касается кровли], все идет по плану, и к концу 2022 года она должна быть завершена", - сказал Могучий. По словам директора БДТ Татьяны Архиповой, основная задача при выполнении этих работ - совместить их с жизнью театра. "Мы должны репетировать, показывать спектакли, а строители в принципе, чтобы уложиться в эти сроки, должны работать, не покладая рук. А дальше нужно просто сделать это качественно - так, как это и должно быть - чтобы крыша не текла", - добавила она.