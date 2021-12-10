Музей княгини Тенишевой "Русская старина" воссоздадут в Смоленске в 2022 году

ТАСС, 10 декабря. Музей "Русская старина", который в начале XX века в Смоленске организовала меценатка, княгиня Мария Тенишева, откроют в 2022 году, восстановив интерьеры здания и часть утраченной в 1930-х годах коллекции. В экспозицию включат не менее 2 тыс. предметов из оригинальной коллекции, сообщил ТАСС заместитель директора Смоленского государственного музея-заповедника Максим Кузнецов.

"Была проведена очень большая работа по выявлению тех вещей, которые реально находились в "Русской старине", и которые, в том числе составляли коллекцию Марии Клавдиевны. На сегодняшний момент у нас выявлено порядка 2 тыс. предметов старой коллекции Тенишевой, которые могут войти в экспозицию. Это будет и декоративно-прикладное искусство, и народное искусство, иконы, рукописи, оружие", - сказал Кузнецов.

В экспозиции также представят, например, деревянные сундуки, резную мебель, предметы интерьера. "Мы составили поэтажный план размещения экспонатов, работали в Государственном архиве Смоленской области по выявлению информации и истории здания, и в нашем архиве. Мы стараемся воссоздать примерный интерьер того, что там было", - добавил Кузнецов.

Тенишева создавала музей в 1903-1905 годах, он был открыт 25 октября 1909 года, но просуществовал, по словам директора "Русской старины" Тамары Орловой, до 1930-х годов. Всего в его фондах было более 10 тыс. экспонатов, часть из них перешли в экспозиции Смоленской художественной галереи. Но большая часть предметов из коллекции Тенишевой на данный момент считается утраченной, в том числе в период Великой Отечественной войны.

Открыть музей "Русская старина" планируют в 2022 году. Ранее губернатор Алексей Островский поддержал инициативу о выделении средств на проведение ремонтных работ в здании, на эти цели было выделено около 22 млн рублей. И еще около 4,5 млн рублей направят на приобретение музейных витрин, отделки холла, оборудования гардероба, установку охранной системы.

Княгиня Мария Тенишева (1858-1928) - коллекционер, меценат и художник, создатель художественного центра в Талашкине в Смоленской области, где работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, а также бывал Ф. И. Шаляпин. Увлекаясь коллекционированием, Тенишева собрала коллекцию русской и зарубежной акварели, часть которой в 1898 году подарила Русскому музею. Также составила коллекцию декоративно-прикладного и народного искусства, в 1907 году коллекции показывались в Лувре. Княгиня издавала журнал "Мир искусства", на свои средства открыла в Петербурге бесплатную студию рисования под руководством И. Е. Репина.