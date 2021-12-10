Съемки фильма о приключениях современного подростка в горном ауле начнут в КЧР в мае

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Съемки полнометражного художественного фильма о современном подростке, который должен месяц прожить в родном ауле отца, снимут в Карачаево-Черкесии, главные роли в нем сыграют дети, сообщил ТАСС инициатор проекта, руководитель Карачаево-Черкесской региональной организации "Союз кинематографистов" Магомет-Али Найманов.

Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив, получив грант на сумму более 2,9 млн рублей.

"Сейчас мы проводим кастинг - основные роли у нас играют дети, школьники 11-12 лет. В главных ролях у нас планируется пять-шесть ребят. Съемки планируем начать в мае", - рассказал Найманов, добавив, что большая часть съемок пройдет в Ногайском районе Карачаево-Черкесии.

По его словам, работа над сценарием фильма началась около двух лет назад в процессе реализации в регионе проекта школы кино "Киностарт". Изначально фильм планировалось сделать короткометражным, однако постепенно идея трансформировалась в сценарий "полного метра". В его основе - история увлеченного соцсетями 11-летнего мальчика, который заключает с отцом пари и обещает прожить месяц в родном ауле отца, вместе со строгим дедушкой.

"Несмотря на развлекательный характер жанр фильма, мы пытаемся привлечь внимание детей к таким серьезным вопросам, как проблемы отцов и детей, проблемы сохранения и развития языков и культур малых народов России", - пояснил собеседник агентства. Найманов добавил, что проект в этом году также участвует в грантовом конкурсе Минкультуры РФ.

В 2019 году региональный Союз кинематографистов первый раз стал победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом "Киностарт", в рамках школы кино были организованы режиссерский, актерский и сценарный курсы. Сейчас в ней обучают будущих операторов, звукооператоров, режиссеров монтажа и звукорежиссеров. Участие в работе над проектом "Испытание аулом" станет для команды первым опытом работы в полнометражном кино и станет очередным шагом в развитии кинематографии в регионе.