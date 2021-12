Умер участник рок-группы The Monkees Майкл Несмит

ТАСС, 10 декабря. Вокалист и гитарист американского поп-рок-квартета The Monkees Майкл Несмит умер в пятницу в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщил журнал Rolling Stone.

"С бесконечной любовью мы сообщаем, что Майкл Несмит умер сегодня утром в своем доме, мирно и естественным образом в окружении семьи", - приводит издание выдержки из заявления родственников Несмита.

Группа The Monkees была создана в 1965 году, пик ее популярности пришелся на 1966-1971 годы. Считается, что The Monkees были первым "бой-бэндом", созданным музыкальными продюсерами, чтобы затмить славу The Beatles в США. Образы участников и их музыка во многом перекликались с творчеством "Ливерпульской четверки". В 1971 году группа распалась после ухода Несмита, однако многие ее хиты остаются популярны и сегодня.

Среди наиболее известных песен коллектива такие композиции, как I'm a Believer, написанная знаменитым американским музыкантом Нилом Даймондом, Daydream Believer и The Monkees - заглавная тема одноименного комедийного сериала, в котором снимались участники группы. Данный проект должен был стать своеобразным аналогом музыкального фильма "Вечер трудного дня" с участием The Beatles и увеличить популярность группы.