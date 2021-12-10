Экс-директор филиала агентства по использованию памятников в ПФО возглавил музей Саратова

ТАСС, 10 декабря. Бывший руководитель филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу Владимир Тарновский назначен генеральным директором Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Минкультуры России.

Занимавшая с 2016 года пост генерального директора Людмила Калинина перейдет в должность советника главы учреждения.

"В соответствии с приказом Минкультуры России новым генеральным директором Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева назначен Владимир Тарновский", - отмечается в сообщении.

Тарновский окончил Санкт-Петербургскую юридическую академию и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Он имел обширный опыт работы в сфере капитального ремонта и реставрации, занимал руководящие посты в компаниях, ведущих эту деятельность в Санкт-Петербурге.

С 2014 по 2016 год Тарновский работал в правительстве Саратовской области. Затем он возглавлял филиал Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу, где курировал направление государственного контроля и надзора за сохранением объектов культурного наследия.

Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева принадлежит к числу старейших музеев России и является первым общедоступным музеем в провинции. Музей был открыт 29 июня 1885 года стараниями внука А. Н. Радищева, художника-мариниста А. П. Боголюбова, передавшего в дар городу свою коллекцию произведений искусства. Сейчас в учреждении более 30 тыс. единиц хранения.