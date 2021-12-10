В Петербурге завершился Музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Пятый международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса завершился в пятницу концертом финалистов в Академической капелле Санкт-Петербурга. В нынешнем году он проходил только в номинации "Оперетта".

Решением жюри среди дуэтов первое место присуждено солисткам Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье" Анне Дарьяновой и Елене Заставной. Первое место среди солистов завоевала солистка Белорусского государственного академического музыкального театра Евгения Крохина. Вторая и третья премия присуждены соответственно двум российским артистам - петербуржцу Игорю Еремину и Дмитрию Хангельдыеву из Воронежа.

"У вас впереди большой путь, идите от цели к цели и верьте в себя. Препятствий будет много, но не создавайте их сами себе. Самое главное мое пожелание - копайте репертуар, и вы найдете там огромные залежи для голосов", - сказал, поздравляя лауреатов, председатель жюри конкурса, ведущий солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, народный артист России Виктор Кривонос.

Напутствием конкурсантам стали слова самого Георга Отса: "Певец может быть на сцене суровым, мужественным, нежным, лиричным, но он никогда не смеет быть фальшивым" Под таким девизом все эти годы проходит конкурс, получивший одобрение сестры певца Марет Отс-Пурде. Смотр носит имя народного артиста СССР Георга Отса (1920-1975). Уроженец Петрограда, он жил и творил в Эстонии.

Свою историю конкурс под художественным руководством Зои Тумановой-Родман начал в 2017 году и привлек интерес профессионального сообщества и публики. Фактором притяжения для участников стало не только имя Георга Отса, но и авторитетный состав жюри, в которое входят профессионалы, существующие в системе практики музыкального театра.