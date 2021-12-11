Кинофестиваль "Русское возрождение" открылся в Австралии

СИДНЕЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире фестивалей российских фильмов за границей открылся в Сиднее. Как рассказали в субботу ТАСС в оргкомитете фестиваля, в этом году в его программу вошли шесть новых лент, снятых российскими режиссерами.

Кинофестиваль "Русское возрождение", проходящий в крупнейших городах Австралии уже 18 лет, в этом году представит зрителям несколько усеченную программу - всего шесть фильмов. "К сожалению, очень серьезное влияние оказала на нас пандемия. В этом году фестивалю не удалось привлечь достаточно рекламодателей, и мы не смогли получить гранты от австралийских властей, Министерства культуры РФ и фонда "Русский мир", однако, на мой взгляд, нам все равно удалось организовать для наших зрителей очень интересную программу, в которую вошли очень разные фильмы российских режиссеров", - рассказал в беседе с ТАСС директор фестиваля Николай Максимов.

Несомненную актуальность и востребованность подобных мероприятий отметил и посол России в Австралии Алексей Павловский. "Знакомство с современным российским кинематографом дает австралийцам возможность составить более объективное представление о нашей стране, свободное от навязываемых пропагандистских стереотипов и примитивных клише", - подчеркнул он.

Программа "Русского возрождения"

В программу кинофестиваля 2021 года вошли фильм Алексея Германа - младшего "Дело", драма Глеба Панфилова "Иван Денисович", снятая по мотивам рассказа Александра Солженицына, российская спортивная драма "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова, главную роль в которой сыграла Светлана Ходченкова. Также в список лент "Русского возрождения" в 2021 году были включены биографический фильм "Доктор Лиза", снятый режиссером Оксаной Карас, семейная кинолента "Пальма" Александра Домогарова (младшего) и комедийный фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп".

Как отметили в оргкомитете фестиваля российского кино в Австралии, в этом году, несмотря на то что фильмов в программе значительно меньше, они по-прежнему дают возможность увидеть работы разных жанров и направлений: от комедийного и спортивного кино до сложных драматических и биографических лент.

О фестивале

Фестиваль "Русское возрождение" можно без преувеличения назвать одним из самых ярких событий в культурной жизни Австралии. По словам директора фестиваля, каждую осень австралийская публика с нетерпение ждет объявления его программы, но в этом году свои коррективы внесла пандемия и достаточно жесткие санитарные ограничения, введенные австралийскими властями. "Нам пришлось довольно сильно сдвинуть сроки фестиваля из-за вспышки в Сиднее, так что наши показы оказались очень близко к рождественским праздникам и летним каникулам в школах (с 20 декабря по 30 января), но мы верим, что наш постоянный зритель, а таких много, все равно найдет время и возможность для современного русского кино", - отметил Максимов.

Кинофестиваль "Русское возрождение" продлится до 19 декабря и пройдет в четырех городах Австралии: Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте.