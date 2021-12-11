Профессиональный уличный театр впервые даст спектакли во дворах многоэтажек Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. "Центр формирования гражданской культуры" создаст на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив профессиональный уличный театр, который начнет работу в 2022 году. В частности, даст первые в городе спектакли во дворах многоквартирных домов, сообщил ТАСС автор проекта Валерий Александрин.

"В Севастополе как нигде прекрасные условия для создания уличной труппы: погодные условия позволяют играть почти весь год, город разнообразный и играть можно в самых разных локациях, но уличного театра нет, и когда к нам изредка приезжают труппы из других регионов, они встречаются с удивлением и непониманием. Наша задача - создать профессиональный коллектив, который будет воспитывать зрителя уличного театра. Тем более, что в период пандемии этот формат очень интересен - мы будем играть, например, во дворах многоквартирных дворов, и людям даже выходить не нужно будет из квартир: представления можно смотреть прямо с балкона", - рассказал Александрин.

Он уточнил, что в Севастополе уже была попытка создать свой уличный театр - в 2015 году для этого объединились артисты разных коллективов города, но так как у каждого был свой график репетиций и выступлений, согласовать время для уличного театра было очень сложно, и в итоге проект взял перерыв. Сейчас предполагается создать труппу под три конкретных спектакля, которые поставят режиссеры столичных театров.

"Планируем три формата: спектакль-променад, спектакль site-specific - привязанный к конкретному месту, и третий спектакль будет как раз для дворов многоэтажек. В начале 2022 года будут решены формальные вопросы с режиссерами и подписаны контракты, доработаем с ними сценарии и проведем кастинг в труппу - а потом с мая по сентябрь каждые выходные будем играть эти спектакли. Постановки будут для семейного просмотра, интересные как взрослым, так и детям, в них будет подниматься тематика семьи, любви и дружбы", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что театр организовывают на средства полученного в 2020 году гранта Президентского фонда культурных инициатив. В последующем планируется, что театр будет работать на постоянной основе и расширит репертуар.