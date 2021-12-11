В Беслане открылся музей морской пехоты имени Героя России Андрея Днепровского

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 декабря. /ТАСС/. Музей морской пехоты имени Героя России Андрея Днепровского открылся в школе города Беслана в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщила директор музея Надежда Гуриева.

"В школе имени Героев спецназа города Беслана открылся музей морской пехоты имени Героя России Андрея Днепровского. На мероприятии по этому поводу в республику прибыли военнослужащие Тихоокеанского флота и воспитанники Клуба морских пехотинцев им. Андрея Днепровского, а также родственники Днепровского", - сказала Гуриева.

В музее представлены личные вещи прапорщика, его награды, книги, сделанные его руками поделки. Там созданы также тематические экспозиции. В перспективе планируется открыть еще один зал и наладить сотрудничество с музеями Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

Андрей Днепровский участвовал в контртеррористической операции в Чеченской республике. В феврале 1995 при выполнении боевой задачи по очистке юго-восточного района Грозного он спас жизни двум матросам, попавшим в засаду боевиков, и вынес тело погибшего. Спустя месяц при выполнении боевой задачи по захвату высоты Гойтен-Корт его разведгруппа обезвредила боевое охранение боевиков. В ходе скоротечного боя Днепровский уничтожил двух боевиков, обеспечил беспрепятственный подход роты к высоте и успешное выполнение боевой задачи без потерь личного состава. Днепровский героически погиб при уничтожении очередной засады боевиков. Он был награжден звездой Героя России посмертно.