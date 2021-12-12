На международном фестивале "Площадь Искусств" прозвучит Четвертая симфония Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит в воскресенье на международном фестивале "Площадь Искусств" в память о 85-летней годовщине отмены ее премьеры в Ленинграде в декабре 1936 года. Это произведение исполнит оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Большом зале Филармонии.

Фестиваль посвящен 100-летию старейшей концертной организации России - филармонии, носящей имя Дмитрия Шостаковича. Здесь прозвучали премьеры многих его произведений, начиная с юношеской Первой симфонии.

"Четвертая симфония будет исполнена на фестивале практически день в день спустя 85 лет после того, как Дмитрий Дмитриевич вынужден был отменить ее премьеру, назначенную на 11 декабря 1936 года. Эта история в деталях описана другом Шостаковича музыковедом Исааком Гликманом в предисловии к книге "Письма к другу", - рассказал на пресс-конференции, посвященной программе фестиваля, заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

Во время репетиции Шостаковича позвали в кабинет директора филармонии, и начальственное лицо из Смольного настоятельно рекомендовало композитору снять премьеру, но именно своим решением, что Шостакович и вынужден был сделать. Только спустя четверть века Четвертая симфония пришла к слушателям - ее премьера состоялась в 1961 году в Москве под управлением Кирилла Кондрашина.

Оркестр Теодора Курентзиса включил это сочинение в программу своего европейского тура с концертами в Гамбурге, Берлине, Париже, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Фестивальное исполнение симфонии начнется в 21.00, на час позже, чем все концерты в Большом зале филармонии.