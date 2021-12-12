В Мариинском театре прозвучит премьера кантаты "Бог хранит все"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Петербургская премьера кантаты "Бог хранит все" на стихи Анны Ахматовой прозвучит в воскресенье в Концертном зале Мариинского театра. Автор произведения - композитор и дирижер Феликс Кругликов, получивший образование в Ленинградской консерватории, сообщили в пресс-службе театра.

Отправной точкой музыкального сочинения послужили размышления поэта о собственной судьбе и судьбе современников в трагические годы русской истории, а также христианские мотивы лирики Ахматовой.

"Феликс Кругликов, учившийся в Ленинградской консерватории в классе Ильи Мусина и Арвида Янсонса, в конце 1970-х годов эмигрировал в Америку. Последние недели композитор провел в Петербурге, дорабатывая сочинение и готовя премьеру вместе с артистами Мариинского театра", - рассказали в пресс-службе.

Кантата для смешанного хора, симфонического оркестра и солистов "Бог хранит все" написана в 2019 году. В основу сочинения положены фрагменты "Поэмы без героя", "Реквиема", стихи 1940-х годов. В название вынесены слова на гербе Шереметевых, который украшает арку парадного двора у Фонтанного дома, места, связанного с жизнью и творчеством Ахматовой. Этот девиз - Deus conservat omnia, взятый эпиграфом к "Поэме без героя", дает понять, насколько важным было для Ахматовой осмысление памяти о прошлом.

Кантата имеет поминальный характер, многие хоровые эпизоды написаны с оглядкой на традицию русского храмового пения. В трех ударах колокола на высоте ноты ля - ААА - композитор зашифровал инициалы Анны Андреевны Ахматовой.

В исполнении примут участие два сольных женских голоса - сопрано и меццо-сопрано. На премьере эти партии будут исполнять солистки Мариинского театра Анастасия Калагина и Анна Кикнадзе. Хоровая часть сочинения возложена на ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов. В пару к кантате дирижер Кристиан Кнапп взял Шестую ("Пасторальную").