Умерла автор "Интервью с вампиром" Энн Райс

ТАСС, 12 декабря. Американская писательница Энн Райс, известная по своей книге "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire, 1976), умерла в возрасте 80 лет. Об этом в воскресенье сообщил ее сын на странице писательницы в Facebook.

"Это [говорит] сын Энн, Кристофер, и у меня разрывается сердце, когда я сообщаю вам эти печальные известия. Сегодня вечером скончалась мама", - написал он. Он сообщил, что причиной смерти писательницы стали осложнения, вызванные перенесенным инсультом.

Энн Райс родилась 4 октября 1941 года под именем Говард Аллен О’Брайен. К ее наиболее известным работам относится серия романов "Вампирские хроники" (The Vampire Chronicles, 1976-2018), которая рассказывает о французском дворянине, ставшим вампиром. За написание сценария к фильму по книге "Интервью с вампиром", которая входит в "Хроники", Райс была номинирована на премию Хьюго (1995), вручаемую за лучшие произведения в жанре научной фантастики. Другие части серии, такие как "Вампир Лестат" (The Vampire Lestat, 1985) и "Царица проклятых" (The Queen of the Damned, 1988) также удостаивались номинаций - на Всемирную премию фэнтези (1986) и на Премию Брэма Стокера (2003) соответственно, обе - в категории "Лучший роман".

Писательница будет похоронена в семейном склепе в ее родном городе Новый Орлеан.