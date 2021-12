Победителем первого международного "Хоррор Феста" в России стала картина "Паранормальные"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Главный приз первого Международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест" получила картина "Паранормальные" (De Uskyldige, 2021) режиссера Эскиля Вогта о детях, которые обнаруживают в себе сверхъестественные способности. Об этом сообщил на закрытии смотра в воскресенье глава жюри, актер и режиссер Данила Козловский.

"В силу своего характера я был далек от хоррор-фильмов до этого события, я довольно боязливый зритель. Но фестиваль разделил мою жизнь на до и после в смысле восприятия того, какой может быть картина в этом жанре. Я хочу пожелать фестивалю роста, чтобы он становился важным кинематографическим событием на карте не только нашей страны, но и мира. <…> Лучший фильм "Хоррор Феста" - "Паранормальные". Эта картина доказала, что в жанре хоррора могут быть сильные авторские картины", - сказал Козловский со сцены.

Драму "Паранормальные" впервые показали в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2021 года. В центре сюжета оказывается группа детей с необычными способностями. Фильм выйдет в российский прокат в феврале.

В состав жюри также вошли режиссер Святослав Подгаевский, продюсер Иван Капитонов и актер Андрес Пуустусмаа. Эксперты присудили спецпризы фестиваля комедийному хоррору "Вали отсюда" (Tao chu li fa yuan, 2020) режиссера Ван Инфаня, итальянскому триллеру "Ариаферма" (Ariaferma, 2021) Леонардо Ди Костанзо, показанному на Венецианском фестивале в этом году, и американской драме "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь" (My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, 2020) Джонатана Куартаса о том, что происходит с семьей, когда один из ее членов становится вампиром.

Фестиваль проходил в пяти городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, с 9 декабря. Программным директором "Хоррор Феста" стал кинокритик Егор Москвитин, генпродюсером - Иван Кудрявцев.

"Мы не ожидали тех масштабов, на которые в итоге вышли. На сеансах "Хоррор Феста" заполняемость залов была иногда выше, чем по стране в этот уик-энд", - отметил Кудрявцев. Организаторы надеются сделать смотр ежегодным, а также расширить его географию.