Данила Козловский сообщил об интересе зарубежных платформ к его сериалу "Карамора"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Зарубежные онлайн-платформы проявили интерес к остросюжетному сериалу "Карамора" Данилы Козловского, действие которого разворачивается в альтернативной истории Российской империи. Российская премьера масштабного проекта запланирована на эту зиму, рассказал режиссер на презентации в рамках закрытия международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест".

Съемки остросюжетного триллера "Карамора", созданного на студии DK Entertainment, длились полтора года, сериал создавался при поддержке Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". "Реакция [на проект] очень хорошая. Я не могу раскрывать детали, но это крупнейшие платформы, которые хотят сотрудничать", - сказал Козловский, отвечая на вопрос об интересе к многосерийному фильму со стороны зарубежных онлайн-платформ.

Действие проекта развернется в альтернативной истории Российской империи начала XX века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого света. Силы этих людей превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу. По словам режиссера, создатели вдохновлялись музейными пространствами, экспонатами, живописными альбомами. Съемки проходили в ставших музеями усадьбах, в полуразрушенных заброшенных особняках, в павильонах и на других локациях.

Зрители увидят на экране как вымышленных персонажей, так и образы реально существовавших людей, среди которых государственный деятель и реформатор Петр Столыпин, писатель Лев Толстой, поэт-футурист Владимир Маяковский, оперный певец Федор Шаляпин и одна из самых таинственных фигур начала XX века - Григорий Распутин. "Это целая метавселенная, которая содержит огромное количество смыслов, исторических персонажей, которые, попадая в нашу вселенную с тем, что мы о них знаем, начинают взаимодействовать с вымышленными героями", - пояснил Козловский, который исполнил главную роль.

Также в сериале задействованы актеры Филипп Янковский, Андрей Смоляков, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков и другие. Сценарий триллера написал Александр Фомин, который имеет режиссерское и филологическое образование, а также опыт преподавания истории. Сериал состоит из 8 эпизодов, в России он выйдет на видеосервисе Start.