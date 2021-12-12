{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Данила Козловский сообщил об интересе зарубежных платформ к его сериалу "Карамора"

Действие проекта развернется в альтернативной истории Российской империи начала XX века

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Зарубежные онлайн-платформы проявили интерес к остросюжетному сериалу "Карамора" Данилы Козловского, действие которого разворачивается в альтернативной истории Российской империи. Российская премьера масштабного проекта запланирована на эту зиму, рассказал режиссер на презентации в рамках закрытия международного кинофестиваля фильмов ужасов "Хоррор Фест".

Съемки остросюжетного триллера "Карамора", созданного на студии DK Entertainment, длились полтора года, сериал создавался при поддержке Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". "Реакция [на проект] очень хорошая. Я не могу раскрывать детали, но это крупнейшие платформы, которые хотят сотрудничать", - сказал Козловский, отвечая на вопрос об интересе к многосерийному фильму со стороны зарубежных онлайн-платформ.

Действие проекта развернется в альтернативной истории Российской империи начала XX века. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого света. Силы этих людей превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу. По словам режиссера, создатели вдохновлялись музейными пространствами, экспонатами, живописными альбомами. Съемки проходили в ставших музеями усадьбах, в полуразрушенных заброшенных особняках, в павильонах и на других локациях.

Зрители увидят на экране как вымышленных персонажей, так и образы реально существовавших людей, среди которых государственный деятель и реформатор Петр Столыпин, писатель Лев Толстой, поэт-футурист Владимир Маяковский, оперный певец Федор Шаляпин и одна из самых таинственных фигур начала XX века - Григорий Распутин. "Это целая метавселенная, которая содержит огромное количество смыслов, исторических персонажей, которые, попадая в нашу вселенную с тем, что мы о них знаем, начинают взаимодействовать с вымышленными героями", - пояснил Козловский, который исполнил главную роль.

Также в сериале задействованы актеры Филипп Янковский, Андрей Смоляков, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков и другие. Сценарий триллера написал Александр Фомин, который имеет режиссерское и филологическое образование, а также опыт преподавания истории. Сериал состоит из 8 эпизодов, в России он выйдет на видеосервисе Start.

Теги
Россия
Лучшим фильмом кинофестиваля Arctic Open стала российская лента "Второе солнце"
Лучшим "документальным кино" фестиваля признали картину датского режиссера "В другом месте"
Читать полностью