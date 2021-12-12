В Малом театре России прошел вечер памяти Виталия Соломина

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти народного артиста РСФСР, режиссера и актера, известного многим по роли доктора Ватсона в легендарном телефильме Игоря Масленникова про приключения Шерлока Холмса, состоялся в воскресенье в Государственном академическом Малом театре России, где актер сыграл десятки ролей, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Вечер под названием "Я был счастлив здесь" был посвящен 80-летию со дня рождения Виталия Соломина и прошел на исторической сцене театра. Об артисте и режиссере Виталии Соломине рассказали художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, артисты Евгения Глушенко, Людмила Титова, Василий Бочкарев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой, студенты мастерской Виталия Соломина во ВГИКе.

Зрители увидели отрывки из спектаклей, записи с участием артиста, а также архивные фотографии Соломина разных лет, которые ввели на большом экране сцены.

На вечере анонсировали книгу Елизаветы Соломиной об отце "Мой круг на земле".

Зрители стоя аплодировали по окончании памятного мероприятия.

Об актере

Виталий Соломин родился 12 декабря 1941 года в Чите. В 1959-1963 годах учился в Театральном училище им. Щепкина (курс Н. А. Анненкова).

С 1963 года Виталий Соломин - артист Малого театра. На его сцене он сыграл 30 ролей, среди них - Ипполит ("Не все коту масленица" А. Н. Островского), Чацкий ("Горе от ума" А. С. Грибоедова), Хлестаков ("Ревизор" Н. В. Гоголя), Фиеско ("Заговор Фиеско в Генуе" Ф. Шиллера), Протасов ("Живой труп" Л. Н. Толстого), Астров ("Дядя Ваня" А. П. Чехова), Иванов ("Иванов" А. П. Чехова). С 70-х годов занимался режиссурой. Среди его постановок в Малом театре - "Мой любимый клоун" по Василию Ливанову, "Живой труп" Л. Н. Толстого, "Дикарка" А. Н. Островского, "Иванов" А. П. Чехова, мюзикл А. Колкера по комедии А. В. Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского".

Виталий Соломин рано начал сниматься в кино и работал в десятках картин. Среди фильмов с его участием - "Женщины", "Старшая сестра", "Крепкий орешек", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Зимняя вишня", "Сибириада", "Даурия", "Искренне Ваш…", музыкальные комедии "Летучая мышь" и "Сильва" и многие другие.

Актер был удостоен звания "Заслуженный артист РСФСР" 4 ноября 1974 года, "Народный артист РСФСР" - 3 февраля 1992 года. Среди его наград - "Знак Почета" (1980), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1999).

24 апреля 2002 года во время спектакля "Свадьба Кречинского" на сцене Малого театра Виталий Соломин почувствовал боль в сердце. После первого акта потерял сознание и был госпитализирован в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, где ему поставили диагноз "инсульт". Актер скончался 27 мая 2002 года на 61-м году жизни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.