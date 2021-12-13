Пользователи "Одноклассников" назвали лучшие фильм и сериал 2021 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сериал "Угрюм-река" и фильм "Пальма" стали победителями голосования пользователей социальной сети "Одноклассники" как лучшие сериал и фильм текущего года, сообщила пресс-служба соцсети.

"В номинации "Фильм года" победила картина "Пальма", рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири "Угрюм-река" от Первого канала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 36% пользователей проголосовали за данный сериал. Также пользователи отметили сериалы "Преступление" (18,8%), "Мир! Дружба! Жвачка! 2" (18,6%), "За час до рассвета" (15%), "Вампиры средней полосы" (12%).

В номинации "Фильм года" победила кинокартина "Пальма", за нее отдали голос 29% пользователей. Также в топ-5 вошли фильмы "Последний богатырь: Корень зла" (27%), "Батя" (23%), "Конек-Горбунок" (17%) и "Майор Гром: Чумной Доктор" (5%). "Хитом года" названа песня "Родной" певицы Loboda (28%).

Шоу-года по версии "Одноклассников" стал детский музыкальный проект "Ты супер!" (32%). Также пользователи отдавали голос за "Голос. Юбилейный сезон" (31,5%), "Дуэты" (14%), "Ледниковый период" (12%), "Беременна в 16", (11%).

Среди трансляций лучшей признана "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" (37%). В топ-5 вошли "Алые паруса" (32%), "Вызов. Первые в космосе" (16%), "Евровидение-2021" (11%) и "БЕТСИТИ. Кубок России по футболу" (4%).

Статуэтки с эмблемой конкурса

Победители премии "Самый ОК" получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от "Одноклассников" и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Голосовать за номинантов можно было в специальном приложении "Самый ОК!", которое за две недели посетили более полумиллиона пользователей. Голосование длилось две недели.