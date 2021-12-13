Всероссийский конкурс рукописей "Новый сказ" станет международным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Всероссийский конкурс рукописей "Новый сказ", проводимый на Урале, станет международным. Об этом сообщил в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС писатель, драматург, публицист, продюсер, общественный деятель, председатель правления Интернационального Союза писателей Александр Гриценко.

"Два года назад мы учредили конкурс "Новый сказ". В этом году мы получили от Ассамблеи народов Евразии (международного союза неправительственных организаций) <…> [предложение] сделать эту премию евразийской. То есть конкурс будет международный. Уже мы поменяли положение, сейчас мы этот конкурс запустим", - сказал Гриценко.

Он уточнил, что в рамках премии будут предусмотрены номинации на разных национальных языках.

Всероссийский конкурс "Новый сказ" был учрежден в 2019 году в честь 140-летия со дня рождения Павла Бажова как новый дополнительный проект Общенациональной литературной премии имени П. П. Бажова, для участия в нем принимаются рукописи еще не изданных произведений.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.