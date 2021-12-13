Путин направил приветствие участникам съезда Союза кинематографистов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал съезд Союза кинематографистов РФ одним из масштабных событий в культурной и общественной жизни страны, выразив надежду, что выдвинутые на нем инициативы будут способствовать успешному проведению образовательных, патриотических и благотворительных проектов.

"Ваш форум объединяет на своей площадке известных деятелей отечественного киноискусства - представителей различных творческих профессий, школ и направлений. <...> Рассчитываю, что выдвинутые в ходе конструктивных дискуссий инициативы и предложения будут способствовать успешной реализации образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов Союза кинематографистов, служить укреплению лучших традиций российского кино, поддержке талантливой молодежи и ветеранов", - отмечается в опубликованном в понедельник на сайте Кремля приветствии главы государства участникам и гостям ХI съезда Союза кинематографистов.

"Столь впечатляющий состав участников, важность и актуальность заявленных тем позволяют говорить о съезде как об одном из значимых, масштабных событий в культурной и общественной жизни нашей страны, во многом определяющих основной вектор развития национального кинематографа", - указывается в послании Путина.

Союз кинематографистов России - крупнейшее отечественное объединение профессионалов кино. Его учредительный съезд прошел 27-28 февраля 1990 года в Москве.