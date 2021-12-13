В акции "Культурный марафон" приняли участие 750 тыс. школьников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 750 тыс. школьников уже приняли участие в акции "Культурный марафон", которая в этом году посвящена кинематографу. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам открытого урока о кино для учащихся старших классов школы №1234 города Москвы.

"Сейчас уже 750 тыс. детей прошли тест, поучаствовали в марафоне. До 24 декабря у каждого есть такая возможность", - сказала Любимова, напомнив, что в прошлом году в акции приняли участие 1 млн человек.

Министр пояснила, что для акции в этом году выбрана тема кино в честь 125-летия первого кинопоказа. "Мне очень нравится, что в этом году темой выбран кинематограф, потому что его не проходят в основной школьной программе, - отметила генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина. - Это позволит получить дополнительное образование, а также, может, простимулирует школы вводить образование про кино".

В рамках урока Любимова ответила на вопросы учеников школы, в которой она училась, о состоянии киноотрасли сегодня, а также о необходимых кадрах. В частности, по словам министра, существует дефицит хороших сценаристов. Специальным гостем урока стал актер Виктор Хориняк, исполнитель главной роли в фильме "Последний богатырь". Он рассказал школьникам об особенностях работы актера, о том, как он выбрал профессию.

Акция "Культурный марафон" впервые состоялась в 2019 году. В этом году проект стартовал 8 ноября и продлится до 24 декабря. В рамках акции дети участвуют в интерактивных тестах, знакомятся с искусством, которое обычно не изучают в школе, выполняют задания, в ходе которых узнают, как снимается кино, какие приемы используют режиссеры и как актеры управляют эмоциями. Организаторами выступают Министерство культуры РФ и Министерство просвещения РФ, партнером - компания "Яндекс".