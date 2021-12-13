Для литературного конкурса среди подростков "Класс!" отобрали шесть тем

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организаторы всероссийского литературного конкурса среди подростков "Класс!" огласили список из шести тем для участников четвертого сезона. Конкурсантам предлагается написать рассказ объемом до 10 тыс. знаков на одну из них: "Когда карантин закончится...", "Я больше не подвожу незнакомцев", "Что зарыто под яблоней", "Ты мое счастье", "Пять, четыре, три, два, один", "А что, так можно было?", сообщили учредители мероприятия в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы формируем это новое поколение авторов. Проводим конкурс на региональном уровне, потом на национальном уровне, ребят приглашаем в Москву. Одна из задач сейчас - это расширение географии конкурса: чем больше регионов будет участвовать, тем литературный процесс станет все более знаковым. Мы сделаем все возможное, чтобы ребята были замечены и подхвачены профильными литературными журналами, которые готовы тратить время для того, чтобы выписать пропуск в литературную жизнь юным дарованиям", - сказал директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры, председатель оргкомитета конкурса Владимир Григорьев.

Подведение итогов

После старта сезона начинающим писателям предстоит пройти два отборочных тура: региональный и всероссийский. По итогам конкурса в Москве соберутся 50 финалистов. Их ждут мастер-классы с членами жюри, российскими писателями и награждение победителей на Московской международной книжной ярмарке, которая, по традиции, проходит в сентябре.

По словам куратора проекта Анастасии Скорондаевой, в этом году в конкурсе принимают участие 40 российских регионов, однако ребята из других субъектов страны также могут направлять свои работы на суд жюри. К участию приглашаются школьники 8-11 классов. Заявки будут приниматься до 28 февраля 2022 года.

В состав жюри этого года вошли известные писатели и педагоги: Сергей Лукьяненко, Нина Дашевская, Ольга Славникова, Дмитрий Воденников, Марина Степнова, под председательством Майи Кучерской.

"Класс!" проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.