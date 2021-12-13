Премьера фильма "Елки 8" пройдет 15 декабря в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Всероссийская премьера новогоднего фильма "Елки 8" пройдет 15 декабря в центре культуры "Рекорд" в Нижнем Новгороде и станет одним из событий программы "Новогодняя столица России - 2022", сообщает в понедельник пресс-служба "Центра 800".

"В премьерном показе примут участие продюсер и актер фильма Евгений Кулик, актриса Софья Присс, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович", - сообщили в пресс-службе.

По традиции лента будет состоять из нескольких новелл, действие которых разворачиваются накануне Нового года в Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, Саранске, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге и Зеленограде. В Нижнем Новгороде - новогодней столице России 2022 года - снята новелла режиссера Варвары Маценовой "Звезды сошлись", созданная при поддержке правительства Нижегородской области.

Главная героиня Глаша верит, что ее папа - космонавт, именно поэтому он уже несколько лет не может поздравить ее с Новым годом. Но девочке очень хочется обнять папу, и она готова ради этого сама отправиться на МКС. Подготовка к полету привела к сломанной руке после прыжка со стремянки и, как следствие, к больнице. Там Глаша знакомится с мальчиком Витей, с которым они вместе решают построить ракету и улететь на орбиту Земли. Ребята сбегают из палаты, и на их поиски отправляются мама Глаши в исполнении Дарьи Мороз и папа Вити в исполнении Антона Богданова. Новелла "Звезды сошлись" является центральной в восьмой части "Елок", все герои так или иначе будут помогать Глаше исполнить ее самое заветное желание, от этого зависит, продолжит ли она и зрители верить в новогодние чудеса.

Беркович отмечает, что для отечественного кинематографа "Елки" стали знаковым фильмом, который создает светлую атмосферу в преддверии Нового года. "И очень здорово, что в столь непростой 2021 год франшиза вернулась на экраны. Мы рады, что действие центральной новеллы проходит в Нижнем Новгороде. И история про то, что важно уметь мечтать, не терять веру в собственные силы и чудо", - приводит слова министра культуры региона пресс-служба.

Показ проведут с соблюдением необходимых требований и в соответствии с указом губернатора в связи с распространением коронавируса.

Новогодняя столица

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022" пройдут на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и ярмарку. Для местных жителей и туристов покажут ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира.