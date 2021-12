Стали известны номинанты на "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Фильмы "Дюна" (Dune, 2021) режиссера Дени Вильнёва и "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга вошли в список претендентов на премию "Золотой глобус". Оглашение номинантов состоялось в понедельник и транслировалось на официальном сайте награды.

В категории "Лучший драматический фильм" на победу вместе с "Дюной" претендуют картины "Белфаст" (Belfast, 2021) режиссера Кеннета Брана и "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) режиссера Сиан Хедер. Конкуренцию им составят "Король Ричард" (King Richard, 2021) Рейнальдо Маркуса Грина и "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) Джейн Кэмпион.

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл" вместе с "Вестсайдской историей" за победу поборются фильмы "Сирано" (Cyrano, 2021) Джо Райта и "Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона. На "Золотой глобус" в этой категории претендуют также "Тик-так... БУМ!" (tick, tick...BOOM!, 2021) Лин-Мануэля Миранды и "Не смотрите наверх" (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея.

Созданная при поддержке Минкультуры РФ картина "Купе № 6" (Hytti № 6) финского режиссера Юхо Куосманена попала в число претендентов на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Картина рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов, в создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия. Куосманен за работу над "Купе № 6" ранее удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, сама картина выбрана в качестве кандидата от Финляндии на премию "Оскар".

Вместе с "Купе № 6" на "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" претендуют еще четыре картины. Это "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, 2021) японского режиссера Рюсукэ Хамагути, "Рука бога" (È stata la mano di Dio, 2021) итальянца Паоло Соррентино, французско-иранская лента "Герой" (Ghahreman, 2021) Асгара Фархади, а также "Параллельные матери" (Madres paralelas, 2021) испанца Педро Альмодовара.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 79-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2021 год состоится 9 января 2022 года.

В феврале 2021 года газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих представителей, за что HFPA подверглась резкой критике со стороны экспертного сообщества и представителей киноиндустрии. Телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, на этот раз отказалась от этого права. В октябре было объявлено о том, что состав жюри премии обновлен и расширен на 21 человека, среди которых - шестеро темнокожих журналистов. Кроме того, в HFPA появилась должность ответственного по вопросам этнокультурного многообразия, а также были внесены изменения в корпоративный кодекс ассоциации.