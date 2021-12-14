Художники представят световые инсталляции в Екатеринбурге в самый короткий день в году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Художники из Свердловской области и Пермского края представят арт-объекты на фестивале светового искусства "Не темно", который пройдет 18-19 декабря в Екатеринбурге. Площадкой мероприятия станет парк Маяковского, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС куратор фестиваля Евгения Никитина.

"Покажем 12 инсталляций на территории парка Маяковского и одну инсталляцию на Ленина, 52. Художники в этом году, в основном Екатеринбург, двое пермяков, у них будут небольшие инсталляции, которые они подготовят на месте, среди наших художников две работы будут представлены студентами ЕАСИ (Екатеринбургской академии современного искусства)", - сказала Никитина.

Гости увидят одну из самых технически сложных инсталляций - полусферу, в которой большое значение имеют свойства отражения и света. На празднике будут представлены, в том числе, теплица, синяя вышка, трибуна поэта и аттракционы. По словам Никитиной, работы расположены достаточно компактно, это позволит зрителям успеть пройти все площадки за один день.

Кроме того, в парке зрители встретят волонтеров с коробами света. "Еще один арт-объект, который, видимо, будет гулять с нами теперь по всем фестивалям. Объект Сергея Лаушкина - светящиеся короба, который называется "Разносчики света", он посвящен пандемии", - делится Никитина.

Директор фестиваля Александр Цариков отметил, что ввиду ситуации с пандемией, в этом году был изменен формат фестиваля. "Мы посмотрели на ситуацию в стране и в мире. [В этом году] мы дадим более легкий, более воздушный вариант фестиваля, он будет не такой объемный, как в обычные даты. Фестиваль у нас международный, но в связи с ограничениями, которые появились, возникла проблема лететь теперь куда угодно", - пояснил Цариков.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2011 года в самый короткий день в году (с 2018 года фестиваль длится два дня). Художники и дизайнеры создают световые инсталляции, призванные продлить день, сделать самую длинную ночь светлее и теплее. Фестиваль привлекает внимание к сохранению историко-архитектурного наследия, а также к проблемам монотонности жизни типизированных городских застроек. В прошлом году площадку "Не темно" посетило около 26 тыс. зрителей.