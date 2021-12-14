Кровь и вино, война и любовь. Готовимся ко второму сезону "Ведьмака"

Сериал от Netflix успел взбудоражить не только фанатов вселенной или актера (тут — исполнителя главной роли) Генри Кавилла, потому его продолжения ждали с огромным нетерпением. Особенно учитывая, что первые эпизоды оставили очень много вопросов. Пытаемся (без спойлеров) разобраться, чего ждать от нового сезона, и вспомнить, какие интриги оставил нам первый

"Ведьмак", можно уже с уверенностью сказать, легендарная вселенная польского писателя Анджея Сапковского. На родине про автора заговорили сразу же после выхода первой книги — она имела оглушительный успех, а Сапковский продолжал писать эту историю, расширяя вселенную. По "Ведьмаку" было снято два сериала, поклонники серии снимают фанатские фильмы, ролики, пишут фанфики, собственные ответвления от основной истории, в 2009 году прошла премьера рок-оперы по мотивам странствий Геральта, ну и, конечно, было выпущено три видеоигры, последняя из которых стала не просто суперуспешной среди себе подобных, но и просто произведением искусства этой непростой индустрии.

Описание Кадр из сериала "Ведьмак" © Netflix/Jay Maidment

Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет Сюжет у саги простой. Все происходит в фэнтезийном мире, где Геральт из Ривии, один из последних ведьмаков, наемников, охотников на чудовищ, выполняет заказы, избавляясь от всяческой нечисти. К нему могут обратиться и простые жители деревень, работяги, могут и знатные горожане, даже представители знати, власти. Геральт — беспринципный мужчина, которого иногда, кажется, волнуют только красивые женщины и хорошее вино, так что в вопросе работы для него порой главное — оплата: как говорится, заплати ведьмаку чеканной монетой, и никаких полуденниц в твоих полях и лугах.

' YouTube / The Witcher Netflix'

Первые книги Сапковского — это сборники рассказов, которые не особо связаны одним большим сюжетом, но зато погружают в этот мир. Оттуда можно немного узнать о жизни на континенте, познакомиться с Геральтом и его бытом и укладом и, конечно, окунуться во вселенную славянского фольклора, которым писатель с удовольствием вдохновляется. История о его воспитаннице Цири, которая как раз и разворачивается в сериале от Netflix, появляется чуть позже, объединяя последующие книги в один масштабный сюжет. Шевелись, Плотва! Скорее всего, Netflix задумался о работе над сериалом как раз после успеха видеоигры "Ведьмак-3: Дикая охота", которая была выпущена в 2015 году. После четкого и структурированного мира предыдущей игры создатели в "Дикой охоте" подарили открытый мир — то есть следовать основной сюжетной линии постоянно не обязательно. Вы можете оставаться в этой вселенной, сколько вашей душе угодно. На прохождение "сюжетки" в лучшем случае вы можете потратить около 51 часа, если с некоторыми допзаданиями — 103 часа, ну а на полное прохождение игры вам потребуется целых 173 часа своей жизни (что тоже, скорее всего, произойдет с некоторым ускорением и если вы не будете залипать где-то посередине локации, наблюдая за пейзажами).

' YouTube / The Witcher'

Несмотря на то что "Дикая охота" вышла шесть лет назад и за это время гейм-индустрия не просто изменилась, а произвела свою революцию, эта игра до сих остается популярной и безумно актуальной. Судите сами, этот мир отлично проработан, есть основной сюжет, связанный с Цири, есть множество дополнительных миссий, которые не всегда связаны просто с драками и убийствами монстров. Есть, например, прекрасный квест про Кровавого Барона и его мертвого ребенка, есть сюжеты, связанные с помощью чародейке Йеннифэр, выполняя которые можно раскрыть Геральта с совершенно другой стороны (ведь сколько бы этот брутальный мужчина ни пытался убедить нас, что чувств у него нет и он просто выполняет свою работу, на самом деле для него не чужда любовь). Кроме того, в игре еще множество механик, в которых интересно разбираться, каждое ваше решение может повлиять на концовку или развитие истории, ну и, конечно, есть место юмору, за который в том числе все и любят книги Сапковского. Чего стоят только квесты про театральные постановки, или один из последних, где Геральт вместе со своими братьями-ведьмаками выпивает в Каэр Морхене ("Это работа для Весемира"), а цитаты типа "Шевелись, Плотва!" или "Никак вы, бл***, не научитесь!" останутся в сердцах фанатов навсегда. Нецензурной лексики в играх, кстати, много, но, как говорили многие классики, такие слова должны быть к месту, что, собственно, тут и есть.

Описание Премьера компьютерной игры "Ведьмак-3: Дикая охота" в Польше, 18 мая 2015 года © EPA/JACEK TURCZYK

Потому неудивительно, что "Дикая охота" стала столь популярна и до сих пор на многих платформах занимает верхушки чартов, а интерес к ней не угасает. Ну, а после оглушительного успеха "Игры престолов" вполне вероятно, что такой монструозный гигант киноиндустрии, как Netflix, задумался о собственном аналоге. Особенно учитывая то, что миры, атмосферы, скандалы, интриги и дворцовые козни очень уж похожи между собой. Любовь освещает, но отбрасывает длинные тени В 2019 году, когда выходил первый сезон "Ведьмака" с Генри Кавиллом в главной роли (и с легендарной песней "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" (Toss a coin to your witcher), которую, к слову, написала наша с вами соотечественница Соня Белоусова), всем было понятно: благодаря промо, отличным съемкам, актерскому составу и шуму в фан-сообществе сериал привлечет не только любителей книг и игр, но и новых фанатов. Но, ничего не зная о лоре, то есть о вселенной "Ведьмака", многие из зрителей были малость в шоке, а когда под конец сезона временная линия (наконец-то!) выстраивалась в логичную, хотелось остановить просмотр, чтобы начать его заново — ну уж больно создатели накрутили всю эту историю с флешбэками. Тем более что ведьмаки и чародейки практически не стареют, поэтому разобраться, что, когда и зачем происходит, — непросто.

С другой стороны, это, пожалуй, больше плюс, чем минус. Судите сами, эти временные прыжки используются больше как инструмент повествования, а не чтобы ввергнуть вас в шок и запутать. Тем более что когда в конце, на таком большом подъеме чувств, кульминации сезона, истории Геральта, Цири и Йеннифэр наконец сходятся в одну, а ведьмак наконец встречается со своей будущей воспитанницей, происходит настоящий катарсис и все мы понимаем: все переплетено и, кажется, все-таки предрешено.

Описание Кадр из сериала "Ведьмак" © Netflix/Katalin Vermes

В итоге так получилось, что у первого сезона очень хорошие отзывы, но, как это обычно выходит, люди, более погруженные в историю "Ведьмака", видели больше минусов, чем все остальные. Было, например, много вопросов к Йеннифэр: почему-то ее история в сериале получилась несколько сумбурной и даже нелогичной. В книгах и играх она довольно жесткая женщина, которая порой может поступиться своими чувствами ради холодного расчета, может быть властной, беспринципной манипуляторшой. Netflix же делает ее более человечной. Кроме того, путают все те же флешбэки, особенно когда ближе к середине сериала ты уже перестаешь пытаться разобраться, что за чем было. Зато Генри Кавилл в роли Геральта подошел отлично. Он, к слову, играл и в игры, и книжки читал эти тоже.

Описание Съемки сериала "Ведьмак" © Netflix/Katalin Vermes

Но, как бы там ни было, как бы ни были сглажены некоторые трагичные истории из книг (как, например, сюжет про мясника из Блавикена или про Йеннифэр и джинна, когда Геральт впервые знакомится с чародейкой) и какие бы вопросы к касту ни были у фанатов, после нескольких эпизодов сериал начинает безумно нравиться. Потому что минусы и вопросы есть у всех проектов, но гораздо важнее, какие там есть плюсы. Один из решающих — съемки, декорации, локации, которые завораживают, костюмы и монстры (которые были прорисованы с ужасающей точностью и любовью к деталям), ну и, конечно, саундтрек, который, сравнивая с той же "Игрой престолов", ни в чем не уступает, хоть над ним и трудилась команда не столь прославленных профессионалов. Надо держаться принципов, а иначе весь мир погрузится в хаос И нет ничего удивительного в том, что многие ничего не поняли в мире, посмотрев лишь первый сезон. Кроме того, что надо разобраться, кто такие ведьмаки и что за мутации подвергают мальчиков в детстве, почему чародейки бесплотны, но мать Геральта — чародейка, что за право неожиданности и что такое Старшая Кровь, во вселенной особое место занимает политика. Война между Нильфгаардом и королевствами Севера (Редания, Каэдвен, Скеллиге и Цинтра, где все тоже между собой дерутся), можно сказать, один из двигателей этого сюжета, но с ходу понять, кто, где, почему и зачем, — тяжело. А если мы сейчас здесь начнем это делать, то, скорее всего, вы будете недовольны таким количеством спойлеров. Так что остается надеяться, что все встанет на свои места во втором сезоне.

' YouTube / Netflix'

Следуя логике (и почитав, что пишут счастливчики, уже посмотревшие первые серии), в основе главной линии второго сезона как раз будут отношения Геральта и Цири, у которой, получается, никого нет больше. Им предстоит сблизиться и стать друг другу теми родными людьми, одной семьей и попробовать выстроить отношения отца и дочери, которые в дальнейшем, например, и вовлекут Геральта в бойню с Дикой охотой (это местные Ходячие и Король Ночи).

Описание Кадр из сериала "Ведьмак" © Netflix/Premiere Pro