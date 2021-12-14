"Минин-хор" представит антологию русского романса на фестивале в Москве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор, известный также как "Минин-хор" по имени своего основателя Владимира Минина, с 22 по 26 декабря проведет II фестиваль камерной музыки "От Глинки до Свиридова". Концерты будут идти в культурном центре коллектива в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе хора.

"В пяти концертах будут представлены 10 русских композиторов: Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Танеев, Рахманинов, Метнер, Свиридов и Гаврилин. Перед нами - своеобразная антология русского романса и песни", - отметили в пресс-службе.

В программу войдут сочинения с 1830-х до 1990-х годов, каждому композитору будет посвящено отделение концерта. "Подобный формат предоставляет зрителям редчайшую возможность, с одной стороны, концентрации, вслушивания в мир того или иного автора, а с другой - сопоставления этих миров, из которых складывается необъятный мир русской камерной вокальной музыки", - пояснили в "Минин-хоре".

Аккомпанировать солистам будут пианисты Анна Ситникова и Дмитрий Сибирцев - директор "Минин-хора". "Композиторов выбирали певцы и концертмейстеры, - рассказал он. - В одних случаях этот выбор очевиден: например, Олеся Петрова - одна из лучших исполнительниц "Русской тетради" Гаврилина, и я рад, что Москва это услышит. В других случаях нас ждут приятные сюрпризы: практически новую для себя программу романсов Римского-Корсакова исполнит Алексей Татаринцев, а Анастасия Лепешинская споет песни Мусоргского, которые традиционно считаются скорее мужским репертуаром".

В первый фестивальный вечер слушателей ждут близкие по манере авторы Александр Даргомыжский и Модест Мусоргский, во второй - контрастные по стилю Сергей Танеев и Валерий Гаврилин. Произведения Петра Чайковского и Николая Метнера можно услышать 24 декабря, а 25 декабря - сопоставить музыку XIX и XX веков на примере Михаила Глинки и Георгия Свиридова. На закрытии прозвучат романсы Николая Римского-Корсакова и вокальные сочинения Сергея Рахманинова.