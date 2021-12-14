Ассоциация анимационного кино предложит Путину учредить День аниматора

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ассоциация анимационного кино обратится к президенту России с предложением об учреждении профессионального праздника 8 апреля - Дня аниматора. Об этом сообщила во вторник исполнительный директор организации Ирина Мастусова.

"У нас прошло правление Ассоциации анимационного кино, мы приняли решение написать письмо президенту о том, чтобы учредить профессиональный праздник - День аниматора", - рассказала Мастусова на заседании индустриального совета "Роскино".

Ассоциация предлагает учредить праздник 8 апреля 2022 года в честь 110-й годовщины возникновения отечественной анимации.

Днем российской анимации считается 8 апреля. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма "Прекрасная Люканида" про любовь жука-рогача и жука-усача, режиссером которой выступил Владислав Старевич.