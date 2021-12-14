В Вене представили книгу об истории дворца посольства России в Австрии

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Презентация книги "Москва в Вене. Дворец Нассау - Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике" состоялась во вторник в историческом здании на Райзнерштрассе, в котором уже 130 лет располагается российское дипломатическое представительство в столице Австрии. Альбом с архивными документами, многие из которых публикуются впервые, был выпущен агентством ТАСС совместно с российским посольством и при содействии МИД России.

В презентации приняли участие посол РФ Дмитрий Любинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, его первый заместитель Михаил Гусман, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, а также первый председатель Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Вольфганг Соботка, другие российские и австрийские гости.

Как отметил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, одной из особенностей посольства в Вене является то, что на его территории расположен православный храм. "Интересный факт: кафедральный собор святителя Николая Чудотворца, построенный в конце XIX века, в буквальном смысле стоит на российской земле: из России под фундамент было завезено 30 подвод чернозема. И сегодня, как и 100 лет назад, он является одним из красивейших зданий Вены. Истории храма была посвящена отдельная глава этой книги", - рассказал Михайлов.

Посол РФ заметил, что приобретенное послом Алексеем Лобановым-Ростовским в 1891 году здание на Райзнерштрассе является заметным памятником архитектуры эпохи венского неоренессанса. "При всех изменениях, неизбежно привносимых годами использования, удалось сохранить аутентичные черты внешнего облика дворца и многие элементы оригинального внутреннего убранства, - сказал Любинский. - Здание посольства стало свидетелем взлетов и падений в непростой многовековой летописи взаимоотношений наших стран, а также некоторых судьбоносных событий мировой истории, включая два советско-американских саммита в 1961 и 1979 годах".

История дворца

В 1891 году посол Алексей Лобанов-Ростовский по поручению царской семьи приобрел этот дворец в Вене у великого герцога Адольфа Нассау за полмиллиона золотых рублей. Главным пространством здания является каминный зал с портретом князя Александра Михайловича Горчакова. В нем состоялись две исторические встречи на высшем уровне руководства СССР и США в 1961 и 1979 годах - Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, Леонида Брежнева и Джимми Картера. В честь этих событий на камине установлены памятные таблички. В наши дни в этом зале происходят встречи, приемы и другие официальные мероприятия.

В посольстве также есть концертный зал, в котором регулярно проводятся музыкальные вечера. Здание посольства становилось местом действия кинофильмов. Так, в 1990 году режиссер Георгий Данелия снимал эпизод фильма "Паспорт", по сюжету которого главный герой Мераб предпринимает попытку вернуться на родину через посольство СССР в Вене. Однако оно закрыто, а чиновник в исполнении актера Евгения Леонова в ответ на настойчивость Мераба вызывает полицию.

Серия книг

Гендиректор ТАСС на презентации в Вене выразил отдельную благодарность за оказанную помощь и поддержку министру иностранных дел России Сергею Лаврову, коллективу МИД и посольства, а также анонсировал, что в следующем году будут представлены издания про российские дипломатические представительства в США и Испании.

Этот альбом был выпущен издательством "Бослен". Издание стало продолжением серии книг агентства ТАСС о дипломатических представительствах РФ за рубежом. Первая книга "Москва в Париже. Резиденция посла Российской Федерации во Французской Республике - Особняк д'Эстре" была представлена в ноябре 2021 года.