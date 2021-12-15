Опера-гала с посвящением Галине Вишневской прозвучит на фестивале "Площадь искусств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Опера-гала "Женский голос как ветер несется... " с посвящением народной артистке СССР Галине Вишневской прозвучит в среду на XXI международном зимнем фестивале "Площадь искусств". Петербуржцы приурочили это музыкальное приношение к 95-летию со дня рождения выдающейся оперной певицы.

"Опера-гала названа строкой из стихотворения Анны Ахматовой, написанного под впечатлением от пения Галины Павловны. В этот вечер на сцену Большого зала филармонии выйдут артисты ведущих оперных театров Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Тбилиси и Гамбурга, а также Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под управлением главного дирижера Михайловского театра Александра Соловьева", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

В программе - арии и ансамбли из опер Россини, Верди, Чайковского, Пуччини, Массне, Масканьи, Чилеа, Прокофьева, оперетт Легара и Бернстайна. Концерт входит в программу фестиваля "Площадь искусств", посвященного 100-летию Петербургской филармонии. Участниками гала заявлены сопрано Ирина Морева, Светлана Москаленко, Екатерина Петрова, меццо-сопрано Олеся Петрова, теноры Олег Долгов и Константин Кипиани, баритоны Алексей Богданчиков и Эльчин Азизоав, бас Владислав Попов.

Уроженка Кронштадта Галина Вишневская (1926-2012) дебютировала в Ленинградском театре оперетты. За 22 года работы в Большом театре (1952-1974) она создала более 30 женских образов в русских и западноевропейских оперных шедеврах, принимала участие в первых постановках на русской сцене опер "Игрок" Прокофьева и "Человеческий голос" Пуленка, снялась в заглавной роли в фильме-опере "Катерина Измайлова". Талант Галины Вишневской высоко ценил Дмитрий Шостакович. Вместе со своим мужем Мстиславом Ростроповичем она создала на улице Марата в Петербурге музей Шостаковича, где композитор жил в юные годы.

На набережной Кутузова на доме, где жила Вишневская, пять лет назад открыли мемориальную доску. В 2002 году певица создала в Москве Центр оперного пения, носящий ее имя. Воспитанники центра не раз выступали в Петербурге с концертными программами.