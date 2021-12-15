Оркестр кинематографии сыграет сочинения Таривердиева в честь 90-летия со дня его рождения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Знаменитые и неизвестные широкой публике сочинения Микаэла Таривердиева прозвучат в среду в московском зале "Зарядье" в честь 90-летия со дня рождения композитора. Об этом сообщила пресс-служба зала.

"В этом концерте мы собрали сочинения Микаэла Леоновича в необычном сочетании и разных интерпретациях: от знаменитой музыки к фильму "Ольга Сергеевна" до неизвестных большинству зрителей фрагментов из оперы "Граф Калиостро". Я считаю этот концерт главным событием юбилейного года, которое состоится в одном из главных культурных мест Москвы - зале "Зарядье", - привели в пресс-службе слова вдовы и хранительницы творческого наследия композитора Веры Таривердиевой.

Сочинения маэстро исполнит Оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, солисты Молодежной программы Большого театра России и пианист Алексей Гориболь.

Юбилейному году Таривердиева посвятили несколько мероприятий: XII Международный конкурс органистов его имени, выставка фоторабот маэстро "Я ловил ощущения" в Российском национальном музее музыки, концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Самаре и других городах.

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский и российский композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, один из самых известных композиторов на всем пространстве бывшего Советского Союза. Автор нескольких опер и балетов, большого числа вокальных циклов, инструментальных концертов, музыки к 132 фильмам, в том числе - "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "17 мгновений весны", "Ирония судьбы, или с Легким паром!".