Актер Александр Кузнецов сыграет одну из главных ролей в новых "Фантастических тварях"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский актер Александр Кузнецов сыграет одну из главных ролей в фильме "Фантастические твари: секреты Дамблдора", третьей части спин-оффа франшизы о волшебнике Гарри Поттере.

"Мы рады объявить, что Александр Кузнецов сыграет одну из ключевых ролей - Гельмута - в фильме "Фантастические твари: секреты Дамблдора", - говорится в сообщении британского агентства Subtitle Talent в Instagram.

Кузнецов известен по ролям в сериалах "Содержанки", "Бихэппи", "Красные браслеты", фильмах "Кислота", "Котел".

Третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат в апреле 2022 года. Режиссером картины стал Дэвид Йейтс, главные роли исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер.